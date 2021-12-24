王惠美：彰化人口達標產業支撐 升格當仁不讓

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彰化縣政府24日舉辦縣長就職3週年成果發表會，縣長王惠美（前左4）指出，基於國土平衡及區域均衡發展，升格第7都彰化當仁不讓。她也呼籲縣籍不分黨派的立委民代一起站出來，努力爭取彰化升格直轄市。中央社記者吳哲豪彰化攝 110年12月24日

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（中央社記者吳哲豪彰化24日電）彰化縣府今天舉辦縣長就職3週年成果發表會，縣長王惠美再提升格議題，王惠美說，彰化人口數達標，有產業支撐，不用修法就可升格，基於區域均衡發展，升格第7都當仁不讓。

王惠美率領副縣長林田富、洪榮章以及縣府一級局處首長參加記者會，報告就職3週年的施政成果，彰化縣議會副議長許原龍、前彰化縣長卓伯源也參加。

王惠美致詞時說，她要鄭重向總統蔡英文報告，彰化人口數早已達升格直轄巿法定門檻125萬人，不用修法就可以升格，且彰化機械產業支撐全國其他產業發展，在全國、在中部都居於關鍵地位，對整個台灣過去、現在及未來，彰化絕對是無法忽視的存在。

王惠美指出，基於國土平衡及區域均衡發展，升格第7都彰化當仁不讓。她也要呼籲縣籍不分黨派的立委民代，一起站出來努力爭取彰化升格直轄市。

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王惠美在接受中央社記者採訪時說明，縣府提案彰化縣升格已獲縣議會審查通過，在傳出新竹縣市合併升格議題後，她已要求局處補強申請書內容，最晚要在12月底之前將申請書送達內政部。

民主進步黨籍彰化縣議員李成濟、張欣倩以及多名黨籍縣議員擬參選人則組成人民火大聯盟，持布條、標語在縣府外舉辦記者會，指王惠美執政3年，彰化福利與建設大倒退，重大工程建設不斷延宕，縣民找不回過往歷史「一府二鹿三艋舺」的光榮感。（編輯：唐聲揚）1101224