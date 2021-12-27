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縣市合併升格8/45

林智堅宣布不參選大新竹市長 盼在野黨停止政治操作[影]

2021/12/27 18:32（12/27 22:40 更新）
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新竹市長林智堅（右2）27日宣布，不參選竹竹併後的大新竹市長。中央社記者郭宣彣攝 110年12月27日
新竹市長林智堅（右2）27日宣布，不參選竹竹併後的大新竹市長。中央社記者郭宣彣攝 110年12月27日
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（中央社記者魯鋼駿、郭宣彣新竹27日電）新竹市長林智堅今天宣布，經連日思考，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。

林智堅晚間於新竹市政府舉行記者會，並在社群網站臉書（Facebook）臉書發文說，希望這樣的決定促使各在野黨停止政治操作，讓大新竹升格有助國家戰略產業發展、提升區域治理效率討論回歸正軌。

林智堅表示，9月初提出新竹縣、市合併升格倡議後，第一時間得到新竹縣長楊文科支持，相關民意調查近6成大新竹鄉親支持，眼看新竹人擺脫長期發展困境契機近在咫尺，可惜政黨立場介入，讓縣市間兄弟齊心的故事蒙上政爭陰影。

他說，擔心城市發展契機會「因為我個人因素」斷送，為大新竹鄉親福祉，希望透過宣布不參選，促成在野各黨正視並支持新竹人渴望升格的訴求。

林智堅表示，他7年前基於對故鄉的熱情，在普遍不被外界看好下，投入2014年新竹市長選舉，這7年用盡全力改造新竹市，也因不捨和在乎故鄉，9月倡議大新竹合併，如今更基於疼惜家鄉，做出不選2022，以成全大局決定。

他說，衷心希望中國國民黨等在野各黨派放下政黨利益，以國家戰略產業發展及新竹縣民、市民福祉為優先，正視國家與城市發展需要，共促大新竹合併升格。

林智堅表示，始終覺得政治本來就是很單純簡單的道理，只要是對的事，就應用盡全力實現。他雖不參選2022大新竹市長，還是會繼續努力推動竹竹併升格，也請託所有縣民與市民不要再繼續沉默，「我不怕少數人的暴力，我怕多數人的沉默」，呼籲新竹縣市鄉親，一起大聲疾呼「新竹要更好，我們要升格。」（編輯：李明宗）1101227

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