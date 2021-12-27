林智堅邀辯論竹竹合併 國民黨反向蔡總統下戰帖

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（中央社記者王承中台北27日電）大新竹合併升格議題延燒，新竹市長林智堅今天公開邀請國民黨主席朱立倫辯論。國民黨文傳會副主委林家興表示，政策視野與辯論也要一起升格，請合併升格真正的整合者總統蔡英文與朱立倫就整體國土規劃來辯論。

林智堅今天在接受媒體訪問時表示，他倡議竹竹合併升格，有近6成市民、縣民支持。但朱立倫卻主張竹竹苗合併升格，他邀請朱立倫與他進行公開辯論，透過辯論各自說清楚。國民黨不斷強調，要他保證不參選，「若林智堅不參選，朱立倫是否可以公開支持，加速修法促成竹竹合併升格」。

國民黨文傳會副主委林家興、台北市議員張斯綱、新北市議員葉元之下午召開記者會，對於林智堅希望辯論竹竹合併。林家興表示，國民黨認為政策視野與辯論也要一起升格，請合併升格真正的整合者蔡總統與朱立倫就整體國土規劃來辯論，說清楚究竟是為一黨一人之私，還是真心為竹竹苗產業及台灣未來發展。

林家興指出，國民黨樂見新竹和台灣各區域未來都有更好的發展，但堅決反對為一黨一人之私的選舉布局來做草率的升格。國民黨不關心林智堅的政治前途，在乎的是竹竹苗區域的未來。財政收支劃分法、公共債務法、行政區域劃分法等升格最重要的法律都未處理，為何林智堅要這麼著急。

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張斯綱指出，民進黨說竹科產值高，竹竹合併才有助產業發展，但竹科的重要地位是因當初的政策規劃恰當及廠商的努力結果，與新竹縣市合併無關。目前竹科很多廠商已設廠到接近苗栗，未來就應把竹竹苗三者整合變成完整的經濟圈，而不是支離破碎的為了選票切割。

對於林智堅在臉書發文指2009年台北縣長的選舉只剩半年，國民黨當時派朱立倫選新北市才是因人設事，葉元之表示，台北縣從2007年成為準直轄市，一直到2010年升格，過程非常嚴謹完整，且2007年朱立倫還在桃園縣當縣長，林智堅的說法極為荒謬，拿台北縣比新竹市簡直不倫不類。（編輯：蘇志宗）1101227