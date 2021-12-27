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縣市合併升格
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縣市合併升格6/45

林智堅：不選大新竹市長沒高層派系壓力 曾向蔡總統、蘇貞昌報告

2021/12/27 21:59（12/27 22:40 更新）
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新竹市長林智堅（左3）27日晚間宣布不參選2022「竹竹併」後大新竹市長，對於媒體提問下一步動向，林智堅說，先不討論，現在關鍵是推動修地方制度法，促成大新竹合併升格。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月27日
新竹市長林智堅（左3）27日晚間宣布不參選2022「竹竹併」後大新竹市長，對於媒體提問下一步動向，林智堅說，先不討論，現在關鍵是推動修地方制度法，促成大新竹合併升格。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月27日
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（中央社記者郭宣彣、魯鋼駿新竹市27日電）新竹市長林智堅今天說，不參選2022「竹竹併」後大新竹市長，希望促成修法，未來在總統蔡英文和行政院長蘇貞昌支持下，朝野黨派共同支持，早日促成大新竹合併升格。

相關人士告訴中央社記者，林智堅宣布不參選前，曾向總統府、行政院報告，蔡總統、蘇貞昌都知悉。

林智堅晚間於新竹市政府舉行記者會，媒體提問，不參選是否有高層或派系壓力？林智堅表示，不會有這樣的問題，從他這幾天發言可看出脈絡，看到立法院不同黨派杯葛，他心裡很不捨這樣的好事，成為政黨操作槓桿、角力，他思考是否放下個人參選以成全大局。

至於下一步動向？林智堅說，先不討論，現在關鍵是推動修地方制度法，促成大新竹合併升格。

媒體追問，如果「竹竹併」不成，會選新竹縣長嗎？林智堅表示，這些都不會是他現在考慮的事，眼前還有很多建設要加緊腳步完成。

他說，中國國民黨這幾天用全黨洪荒之力打他一人，而他訴求新竹縣、市民共同期待的未來。既然國民黨認為只要他不參選，就可好好思考、理性溝通，他也為大新竹未來、國家產業發展及區域治理效率，宣布不參選。

林智堅表示，希望國民黨主席朱立倫成全新竹縣、市民期待修地制法，解決長久以來縣、市分治不便問題，未來如果有機會，希望與朱立倫辯論應「竹竹併」或「竹竹苗併」，確實可透過這方式向國民清楚說明。（編輯：李明宗）1101227

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