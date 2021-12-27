楊文科：尊重林智堅不選 合併升格仍須縝密規劃

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新竹市長林智堅27日宣布不參選合併升格後的大新竹市長，新竹縣長楊文科（圖）對此表示尊重，也強調合併升格須縝密計畫，堅持法治精神與程序正義。（新竹縣政府提供）

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（中央社記者管瑞平新竹縣27日電）新竹市長林智堅晚間宣布不參選合併升格後的大新竹市長，盼促成各黨支持地方制度法修法。新竹縣長楊文科對此表示尊重，也強調合併升格須縝密計畫，堅持法治精神與程序正義。

民進黨推動地方制度法修法，讓新竹縣市合併升格，遭國民黨質疑因人設事。新竹市長林智堅今天晚間8時開記者會宣布，不會參選2022合併升格後的大新竹市長。他表示，擔心城市發展契機「因為我個人因素斷送」，希望透過宣布不參選，促成朝野各黨正視並支持新竹人渴望升格的訴求。

新竹縣長楊文科晚間8時30分也對媒體回應，他表示，要不要參選，是林智堅個人考量的事，但「合併升格」是國家的大事，「我們堅持的是合併升格必須要有縝密的計畫、充分的溝通及充分的時間，讓大家了解一起來努力完成升格大事」。

楊文科指出，今天誰要參選、誰不選，都會尊重，但對於新竹縣市合併升格，堅持的是法治的精神與程序的正義，因此仍會專心縣政工作推動。

大新竹合併議題引發熱議，國民黨主席朱立倫提出「2026竹竹苗科技都」構想，今天上午邀楊文科、苗栗縣長徐耀昌等藍營首長、立委開記者會公布民調，有近5成竹竹苗民眾贊成竹竹苗科技都。

中央社記者晚間多次致電徐耀昌，截至截稿為止，均無人接聽，未能得知徐耀昌對於林智堅宣布不選「大新竹」市長回應。（編輯：郭諭儒）1101227