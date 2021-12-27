林智堅不選大新竹 在野黨團促政院提財劃法等修法版本

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新竹市長林智堅（左3）27日晚間宣布不參選2022「竹竹併」後大新竹市長，對於媒體提問下一步動向，林智堅說，先不討論，現在關鍵是推動修地方制度法，促成大新竹合併升格。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月27日

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（中央社記者王承中、林育瑄台北27日電）新竹市長林智堅今晚宣布不會參選2022合併升格後的大新竹市長，盼各黨支持大新竹合併。國民黨立法院黨團書記長陳玉珍說，盼政府做好整體的國土規劃。

被外界認為有意角逐新竹市長的時代力量立委邱顯智表示，尊重新竹市長林智堅的選擇，既然縣市區劃沒有配合選舉期程考量，請行政院負起責任，提出地方制度法、行政區劃法、財政收支劃分法的草案。

林智堅今天宣布，經連日思考，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，「希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。」

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍在接受中央社記者訪問時表示，國民黨反對因人設事，但不表示林智堅退選，就要贊成倉促修法。立法院修法是要考量國家整體發展及長久的制度，國民黨提出的2026「竹竹苗科技都」才是更周延的想法。

陳玉珍指出，只是民進黨提出地制法修正草案，剛好提供社會一個省思的空間，台灣的國土區域劃分跟財政收支劃分法，的確有修正的必要性，國土區域劃分實在需要完整規劃，國民黨一向主張要先修財政收支劃分法及行政區劃法，做整體的國土規劃。

國民黨新竹縣立委林為洲表示，對於林智堅的決定，他給予肯定，但是倉促立法的問題還是面對，從現在到明年適用，只剩不到一年的時間，但要做的事情很多，真的來得及嗎？不希望倉促合併產生後遺症，亂成一團。

他指出，如果要修法，必須訂定日出條款，要合併的縣市要先做好準備，如果有共識就趕快協調，縣市一同成立改制升格的推動小組進行討論，共提合併升格計畫書，送行政院，當時的台中縣市、台南縣市合併升格都是這樣做。

被外界認為有意角逐新竹市長的時代力量立委邱顯智表示，尊重新竹市長林智堅的選擇，也請民進黨立法院黨團總召柯建銘聽清林智堅的弦外之音、停止政治操作，讓區域治理及行政區劃的討論，能回歸正軌。

邱顯智說，既然縣市區劃沒有配合選舉期程考量，倉促通過的必要，就請行政院負起責任，提出地方制度法、行政區劃法、財政收支劃分法的草案，終結都縣不平等的怪象，摒棄個人利害考量，討論各種方案的合理性；而無論是否合併，以及是「竹竹」或是「竹竹苗」，都有很多議題有待解決，應藉機開啟討論。

被外界點名有意參選新竹市長的台灣民眾黨立委高虹安晚間發布聲明指出，尊重林智堅的選擇，也再次強調，民眾黨團支持透過改制升格等方式，為大新竹爭取更多進步的動力，但行政區劃、財政劃分等制度需要通盤檢討改革，切勿倉促草率，期待政府儘速提出相關國土計畫及都市計畫，並就修法及制度面於中央地方充分討論、實質審查，以啟動縣市合併升格之具體行動。（編輯：楊凱翔）1101227