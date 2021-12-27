大新竹合併 國民黨建議召開國土財政規劃國是會議

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（中央社記者王承中台北27日電）新竹市長林智堅今天宣布不參選大新竹市長，國民黨表示，林智堅個人政治前途不是重點，處理財劃法等攸關升格與資源分配才是真議題，建議總統蔡英文召開國土與財政規劃國是會議。

林智堅晚間宣布，經連日思考，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。

國民黨文傳會發布新聞稿表示，國民黨的態度一以貫之，從頭到尾都認為林智堅個人政治前途根本不是重點，而是竹竹苗如何妥善合併升格，處理財政收支劃分法等攸關升格與在地社會福利資源分配才是真議題，打開區域發展與產業升級的未來。

國民黨指出，政府應以台灣整體國土規劃的格局來討論區域升格，建議蔡總統召開國土與財政規劃國是會議，邀請全國的縣市首長以及學者專家來實質討論台灣地方規劃與財政分配，才是推動國家前進應有的作為。

國民黨表示，「林智堅不選事小，竹竹苗升格事大」，民進黨「因人設事」、「量身訂作」的鬧劇，已引起台灣社會的強烈反感，即便是林智堅退選的難堪下台階也無法平息。

國民黨指出，總統蔡英文、民進黨團總召柯建銘力主趕在2022竹竹合併就是民進黨「因人設事」的一齣歹戲，試圖將黨內封賞權力遊戲的代價由全民承擔，民眾都看在眼裡。

國民黨指出，當林智堅終於自行終止連月來的政治操作，也不必表現清高，把「因人設事」的鬧劇演成如今「委屈犧牲」的悲情劇，因為林智堅本人不是問題，整個民進黨上上下下為了林智堅演出這場選舉布局的鬧劇、不考慮長遠發展才是台灣民主的真問題。而民進黨受到社會輿論高度反對之下懸崖勒馬，更彰顯民主有賴於全民共同參與監督把關。

中廣董事長趙少康也透過新聞稿表示，林智堅搞錯重點，不管林智堅選不選，都不應該這樣蠻橫的處理地方制度法修法及竹竹合併，民進黨還是適可而止，及時撤回地制法修正草案。（編輯：蘇龍麒）1101227