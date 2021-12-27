林智堅不選大新竹市長 民進黨籲在野黨速修地制法

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大新竹合併升格議題引發熱議，新竹市長林智堅（中前）27日宣布，經連日思考，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月27日

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（中央社記者葉素萍台北27日電）民進黨秘書長林錫耀今天說，新竹市長林智堅願意為了成就大新竹人的夢想，放棄個人參選權利，國民黨與其他在野黨應該感到汗顏；也希望他們都能夠兌現承諾，盡速完成地制法修法。

林智堅今天宣布，經連日思考，為促使朝野加速修法，讓大新竹合併升格，他不會參選2022合併升格後的大新竹市長，「希望促成各黨一起支持新竹人對大新竹合併的訴求。」

林錫耀晚間接受中央社記者訪問指出，這段時間，林智堅倡議竹竹合併升格，屢遭在野黨以一黨一人之私，詆毀抹黑，如今看到林智堅願意為了成就大新竹人的夢想，而放棄個人的參選權利，國民黨與其他在野黨應該感到汗顏。

他認為，既然林智堅已經聲明不參選2022年升格的大新竹市長，之前國民黨以及其他在野黨一再要林智堅聲明不參選，然後才願意討論促成合併升格，民進黨希望，在野黨都能夠兌現承諾，盡速完成地制法修法。

林智堅先前被認為是民進黨內挑戰大新竹市長的最強人選，林智堅宣布不選大新竹市長，也牽動民進黨未來的布局。

對此，林錫耀僅表示，國民黨一再說「因人設事」，但林智堅願意成全新竹人未來的大局，民進黨就是全力相挺、全力支持，也希望在野黨既然「因人設事」已經不存在了，也不要「因人擋事」，趕快完成合併升格的修法。至於民進黨對於未來選舉的布局，「暫時沒有進一步的說法」。

另外，民進黨發言人謝佩芬也透過新聞稿指出，民進黨對於對林智堅晚間的聲明，表達敬佩與支持之意。大新竹合併升格本來就關係國家未來發展以及高科技產業轉型的契機，卻遭到在野政黨政治操作、惡意扭曲，甚至針對林智堅個人不公平的中傷言論，令人遺憾。

謝佩芬表示，民進黨希望朝野政黨在林智堅的無私表態下，認真思考新竹縣市民眾真實的需要，別因為個別政黨的政治算計，違背新竹縣市民眾高度期盼的民意、阻擋新竹縣市合併、升格。（編輯：蘇龍麒）1101227