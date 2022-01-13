大新竹合併升格進度 陳宗彥：還待地制法修正

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立法院內政委員會13日到新竹市考察全台行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜，並舉辦研討會，內政部次長陳宗彥（右起）、內政委員會召委林為洲等人到場，不過新竹市長林智堅未有派員出席。中央社記者郭宣彣攝 111年1月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）立法院內政委員會今天到新竹市，了解新竹縣市合併升格各方意見，針對目前大新竹合併進度，內政部次長陳宗彥表示，待地方地制法修訂後，才有後續規劃。

立法院內政委員會今天到新竹市考察全台行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜暨舉辦研討會，民進黨立院總召柯建銘、內政召委林為洲和立委林思銘、鄭正鈐、邱顯智及高虹安等立委到場，不過，新竹市長林智堅未有派員出席。

林為洲接受媒體訪問表示，這次座談會邀請到各政黨參與，就為理性溝通，對市府未派員出席感到遺憾。

柯建銘接受媒體訪問表示，大新竹合併升格相關的地制法，已進行很多討論，希望下週可在委員會討論，並進行相關的表決，不要再拖。

時代力量立院不分區立委邱顯智說，林智堅在快卸任時提此議題，卻不參與討論讓人失望。台灣民眾黨不分區立委高虹安指出，她沒有反對大新竹合併升格，但需透過溝通和討論。

新竹縣立委林思銘認為，若地制法修法通過後，未來，新竹市可自行升格，因為新竹縣除竹北市屬都會型鄉鎮市，其他12鄉鎮都是較偏鄉，並沒有升格的必要性及條件。

現場，有民意代表提出行政區劃應該由下而上的意見，內政部次長陳宗彥出席表示，行政區劃依憲法第108條規定是屬於中央權限，過去台北市、高雄市改制直轄市，或是新竹市、嘉義市從縣分出來改制為省轄市，都是由中央以上而下方式進行改制。

陳宗彥指出，民國98年增訂地方制度法第7條之1規定，第1項是依據憲法縣市改制維持由上而下的規定，由內政部擬訂改制計畫，但為尊重地方並讓地方有參與的機會，所以明定內政部推動改制直轄市須徵詢地方政府意見，再報請行政院核定。

他說，另考量行政區劃是中央權限，為了讓地方有提案改制的權利，因此，在修法時，也增訂第2項及第3項，讓地方可以由下而上方式，提出改制直轄市計畫規定。

對於缺席一事，林智堅今天視察竹市施打疫苗站時，接受媒體訪問表示，在防疫期間，立委沒有做好在立法院審查職責，反到各縣市議會趴趴走，為一黨及一己之私，互相取暖背書，他很遺憾，尤其，立委透過程序進行技術性的杯葛，讓人不解，

他呼籲，國民黨主席朱立倫要正視大新竹市民縣民的聲音，不要為了阻擋大新竹的發展，讓黑金及地方派系持續影響地方，違背市民縣民期待。

林智堅表示，如今地制法已在委員會審查，期待大新竹合併升格早日促成，讓台灣的半導體更有競爭力，讓大新竹市民的生活能有更好環境。（編輯：方沛清）1110113

立法院內政委員會13日到新竹市考察全台行政區域劃分及地方制度法修法相關事宜，並舉辦研討會，了解新竹縣市合併升格各方意見。中央社記者郭宣彣攝 111年1月13日