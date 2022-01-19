藍杯葛地制法占主席台 綠嗆綁架總預算自掘墳墓

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立法院內政、司法及法制委員會19日聯席審查攸關大新竹合併升格的地制法部分條文修正草案，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前左）上前與國民黨立法院黨團總召費鴻泰（前右）溝通意見。中央社記者謝佳璋攝 111年1月19日

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（中央社記者郭建伸台北19日電）立法院內政、司法及法制委員會今天聯席審查攸關大新竹合併升格的地制法部分條文修正草案，但國民黨團一早突襲占據會議室主席台，並揚言堅守4日，強調若民進黨團硬幹，將拒審中央政府總預算。

民進黨團總召柯建銘表示，國民黨團舉動是在綁架總預算，是自掘墳墓，時代力量和台灣民眾黨配合國民黨，則是陪葬的兵馬俑。

根據立法院公布的臨時會議程，本週內政委員會召委、民進黨立委吳琪銘已安排19日、20日排審民進黨立委柯建銘等人所提的地制法第4條條文修正草案，以及國民黨立委費鴻泰等人所提的地制法第7條之一修正草案。外界預料本週地制法修法將會完成初審程序。

國民黨團今天突襲會議室，一早就先占據主席台。國民黨團書記長陳玉珍今天上午在臉書寫下，國民黨先發部隊於清晨6點在內政委員會會議室集結，反對地制法成為「帝」制法，也反對民進黨打算用人數優勢強行讓「一字修法」過關。

立法院內政、司法及法制委員會19日聯席審查攸關大新竹合併升格的地制法部分條文修正草案，國民黨立委費鴻泰（前右2）等人一早就集結占據主席台，表達反對地制法成為「帝」制法。圖前右為無黨籍立委高金素梅。中央社記者謝佳璋攝 111年1月19日

上午9時後，擔任內政委員會召委的民進黨立委吳琪銘未宣布開會，國民黨立委在主席台聚集，並高喊「反對浮濫修法，行政院提出版本」，現場一陣混亂。

國民黨立委賴士葆抨擊，民進黨團打算將地制法強度關山送出委員會，但地制法不能只有柯建銘的版本，痛批這樣的惡法絕對不能送出委員會。

上午9時18分，民進黨團總召柯建銘與吳琪銘等人進入會議室，柯建銘向國民黨團總召費鴻泰表示，若沒有行政院版本就不能審查的話，那立法委員等於自廢武功。費鴻泰表示，「這端看什麼事情，攸關國土規劃重大爭議難道能沒有政院版嗎？」

由於雙方沒有共識，柯建銘挖苦國民黨團，到22日還有4天，要求國民黨團占好占滿；陳玉珍則回應，國民黨立委不會跑，民進黨團不要想強渡關山，他們一定會為人民把關到底。

費鴻泰嗆聲表示，如果民進黨團打算硬幹，國民黨團就不審預算，柯建銘指國民黨這是在綁架總預算，費鴻泰則反批，是柯建銘綁架立法院。

柯建銘今天受訪時表示，台灣民眾黨和時代力量配合國民黨綁架總預算、占據主席台，這再清楚不過，地制法修改一個字導致群魔亂舞全部現身，國民黨自掘墳墓，而民眾黨及時代力量則是陪葬的兵馬俑。

柯建銘表示，在野黨都很會講理論，稱要修法，但2010年改制升格成五都，以及後來的六都，都沒涉及修改訂定財政收支劃分法及行政區劃法；況且彰化縣提報升格案時，也都沒有人喊要修財劃法，「當大家都瞎了」。

柯建銘說，在野黨的論述根本邏輯不通，終歸原因是怕新竹市長林智堅繼續選舉，但林智堅已經拒絕選舉，「沒有林智堅的地制法，大家應該理性討論」。

截至上午11時，國民黨團持續杯葛議事，立法院內政、司法及法制聯席會仍未宣布開會。（編輯：林淑媛）1110119