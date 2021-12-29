大新竹合併升格議題 朱立倫、林智堅隔空論戰

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對於國民黨主席朱立倫主張竹竹苗2026合併升格，新竹市長林智堅（圖）29日受訪指出，「這是假議題」，不論竹竹或竹竹苗合併，關鍵都在於民意，大新竹就是共同生活圈，而2026竹竹苗合併升格，是國民黨用來阻礙竹竹合併加速完成的說詞。中央社記者郭宣彣攝 110年12月29日

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（中央社記者郭宣彣新竹市29日電）國民黨主席朱立倫針對大新竹合併升格，曾說在乎的是台灣整體規畫而非誰參不參選，質疑總統蔡英文沒提國土規畫是騙局。新竹市長林智堅說，竹竹合併有急迫與必要性。

針對大新竹合併升格議題，林智堅今天在新竹市政府接受媒體聯訪。林智堅表示，「朱主席說的有件事是對的，林智堅選不選不重要，確實沒有錯」。但竹竹合併升格是新竹市民、縣民期待的，朱立倫沒權利、資格因黨的利益阻擋竹竹合併升格。

至於，朱立倫主張竹竹苗2026合併升格，林智堅說，「這是假議題」，不論竹竹或竹竹苗合併，關鍵都在於民意，大新竹就是共同生活圈，而2026竹竹苗合併升格，是國民黨用來阻礙竹竹合併加速完成的推辭。

林智堅說，過去包括國土規劃、財劃法、行政區劃法在內都討論許久，為何國民黨執政時不處理？就是因為牽扯複雜。因此，他主張以現階段台灣情況，解決台灣國土困境，已經成熟、單純的先處理，就是竹竹合併，可以快為何要慢。

對於竹竹合併升格的地方制度法修正草案，在立法院過一讀付委審查，以議事時程而言恐難在2022大選時限前公告，林智堅說，關鍵在這幾個月，盼朝野能協商，否則錯過再等4年。

林智堅表示，竹竹合併升格議題也為照妖鏡，昨天國民黨要求民進黨不要將法案再送進立院，可是，如果大家都覺得地制法、財劃法、國土規劃法必須討論，怎麼可以阻擋送進立院，更凸顯了國民黨有政治考量，擔心竹竹合併升格後對選情不利。

他說，現在無論時間點、程序上，「2022前完成都還來得及」，但關鍵時間在這幾個月，這也是他為何不斷疾呼促成大新竹合併升格，「若我是阻礙地制法修正的那顆石頭，自己把自己搬開」，期待竹竹合併升格，改變現在大新竹發展困境。

林智堅表示，現在只要持續督促朝野坐下來好好談，而不是今天提出問題、明天又再提新的問題，卻始終不談，而民進黨立法院黨團總召柯建銘，在前兩天已呼籲朝野各政黨談修正地制法，不該不斷提出新的問題來阻礙。（編輯：李錫璋）1101229