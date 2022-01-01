國民黨拚地方包圍中央 鎖定收復北桃竹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨備戰2022地方選舉，視台北、桃園、新竹市為一級戰區，力拚收復；至於雲林、彰化縣等執政縣市，因公投結果皆是不同意票高過於同意票，則有隱憂。

國民黨積極布局2022年地方選舉，黨內已啟動22縣市長、議員、里長等提名辦法的討論，黨內人士表示，最快農曆年後辦法就會出爐，同時將組成選舉策略小組，因應各選區的特殊狀況。

國民黨目前有14個執政縣市，除苗栗、南投、連江縣長屆滿，其餘縣市長都將力拚連任，國民黨力拚收復台北、桃園、新竹市等地失土。

黨內人士說，在台北市部分，立委蔣萬安被視為強棒，除開始籌組選戰團隊，也積極拜訪各區里長為選戰做準備，預計農曆年後，態勢就會明朗；儘管蔣萬安目前民調領先，但面臨台北市副市長黃珊珊可能參選，「三角督」是最大變數。

至於桃園市部分，就屬桃園市議會議長邱奕勝最積極，布局已久，但黨內仍有其他聲音，邱日前請辭桃園市黨部主委，是否與參選有關，後續仍須觀察。

在新竹市方面，市長林智堅屆滿、且表態若縣市合併升格也不參選，國民黨力拚收復失土。國民黨新竹市議會自辦初選推出議員林耕仁，但最終能否代表國民黨參選，須待國民黨的縣市長提名辦法提出後，視有無其他競爭對手，才能做最後決定。

不過，國民黨執政的宜蘭、雲林、彰化、嘉義市等縣市，四個公投案結果顯示，不同意票高過於同意票，成為拚連任警訊。

黨內分析，除有部分縣市屬於綠營較大的盤，導致不同意票高於同意票外，在執政縣市出現此狀況，宣傳、動員能量不足都是可能原因，但透過公投提前練兵，結果可提供給各縣市長了解，未來能加強的項目與地區。（編輯：林克倫）1110101