趙少康建議選桃園市長 朱立倫：布局不受外界干擾

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（中央社記者劉冠廷台北29日電）為提前準備2022年地方選舉，國民黨中常委今天在中常會中建議黨中央，盡快討論提名辦法，盼能藉此穩固各縣市的議員、里長等提名；與會的黨務主管表示，相關辦法會在春節後啟動。

至於中廣董事長趙少康建議國民黨主席朱立倫選桃園市長，朱立倫表示，國民黨會有完整規劃與布局，他不會受到任何干擾，一定會推出最強的團隊與候選人；當然會參考個別、個人的建議，但不會受到民進黨或外界的干擾。

國民黨下午召開中常會，根據與會者轉述，多位中常委都在會中提到，希望在明年3月就能討論提名辦法，穩固各地縣市長、議員、里長的提名，有中常委指出，若能盡快確定辦法，像高雄市長的人選，就可以提早做準備，提早確定母雞，帶領小雞打選戰。

黨務主管則在會中表示，2022年地方選舉的提名辦法，以及選舉策略小組的組成，會在這次台中市第二選區立委補選後，立即啟動，最快在農曆年後就會有結果。

國民黨將於明年1月23日進行中央委員選舉，黨內規定，有意參選者必須先預繳明年度責任捐，過往欠責任捐的也必須先繳清，有中常委就認為，這次責任捐要先繳清，選情沒有那麼熱烈，如果登記狀況最後變成同額，不一定要競爭也很好，不用把時間經費花在選舉，可以把經費多挹注在地方經營上。

朱立倫在會中表示，希望黨內選舉能夠平和，國民黨對外形象非常重要，他呼籲在黨內選舉的過程中，大家都要遵守相關規定。

此外，不滿四大公投四個不同意的情緒，仍在藍營內部燃燒，深藍團體藍天行動聯盟下午到國民黨中央黨部抗議，現場群眾繼續將矛頭指向對公投態度不明的新北市長侯友宜，要朱立倫處分侯友宜。

藍天行動聯盟也準備了「要常勝將軍、不要敗選主席」、「罷昶失敗、主席下台」等標語，要朱立倫正面迎戰明年1月9日的無黨籍立委林昶佐罷免案。藍天行動聯盟主席武之璋表示，未來的國民黨必須走街頭路線，不是選舉路線，否則永遠贏不了民進黨。（編輯：林興盟）1101229