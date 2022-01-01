民眾黨海選桃園市長參選人 不排除拓展到其他縣市

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2022百里侯選戰開打，外界關注兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲（後左4）如何保住台北市執政權，並進一步往外縣市「攻城掠地」。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸、林育瑄台北1日電）2022百里侯選戰開打，外界關注兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲如何保住台北市執政權，並進一步往外縣市「攻城掠地」，民眾黨日前出奇招，公告海選桃園市長參選人，未來發展將牽動藍綠布局。

2022九合一選舉是民眾黨成立後第一次地方大選，將檢驗民眾黨基層發展。台北市是目前民眾黨唯一執政的版圖，柯文哲已兩屆任滿，外界視台北市副市長黃珊珊為柯文哲接班人選，但黃珊珊未入民眾黨籍，近來親民黨更拋出「共推」議題。

民眾黨秘書長謝立功接受中央社記者採訪時表示，黃珊珊還有親民黨籍，民眾黨主席柯文哲已表態「無黨參選也不錯」，民眾黨對黃珊珊參選黨籍議題尚無定調，保持比較大彈性，可以和不同政黨合作、整合，盼有助選票極大化。

謝立功表示，民眾黨現在是第3大黨，聲勢逐漸看漲，黃珊珊多年來擔任台北市副市長，熟稔市政議題，有能力且適格參選台北市長。

外界看好高虹安選新竹市長，但是否受大新竹市合併議題影響備受關注。謝立功表示，高虹安這段期間充分瞭解大新竹合併資訊，「看起來一直都在準備」。

謝立功也提到，民眾黨已公告桃園市長參選人舉薦方案，除了有意從政者自我推薦，也歡迎社會賢達或民間團體推薦品行端正者，希望透過此方式找到原本非政治圈的各領域專業人士，歡迎各界為國舉才。

謝立功表示，舉薦縣市首長參選人方案會先從桃園做起，不排除拓展到其他縣市；桃園市長參選人舉薦方案徵件至28日，屆時會挑出適合人選，交由選舉決策委員會討論民調評比方案與期程。

民眾黨若推出縣市長候選人，將形成藍綠白「三腳督」局面，牽動選情甚鉅，未來發展備受關注。

針對2022年大選布局，時代力量黨主席陳椒華受訪表示，時力立委邱顯智原有表達參選新竹市長意願，但近來因新竹縣市合併議題，變數增多、尚在評估。

陳椒華說，先前曾徵詢黨內成員有無意願參選其他縣市首長，將持續觀察非時力黨員的可能人選，不排除與理念一致的政治人物結盟。（編輯：林克倫）1110101