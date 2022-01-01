民進黨啟動2022布局 農曆年前後首波提名

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民進黨已成立2022年選舉對策委員會及協調工作小組，黨內人士透露，預料在農曆年前後就會進行年底直轄市及縣市長選舉第一波提名。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北1日電）面對年底直轄市及縣市長選舉，民進黨已成立2022年選舉對策委員會以及協調工作小組。黨內人士透露，預料在農曆年前後就會進行第一波提名，包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁等。

民進黨已成立選對會9人小組，由總統兼民進黨主席蔡英文親自領軍、擔任召集人，並納入副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨立法院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁、前交通部長林佳龍、前民進黨秘書長洪耀福、現任黨秘書長林錫耀等黨內要角。

不同於以往的選對會組成，民進黨這次拉高層次，展現全黨團結一致，爭取勝選。

目前民進黨在7個縣市執政，其中基隆市、桃園市、新竹市、屏東縣即將執政屆滿；高雄市、台南市、嘉義縣3首長拚連任。

依民進黨的2022提名特別條例規定，六都直轄市長、非執政縣市提名候選人由黨主席提名，經中執會通過後徵召；執政任期將屆滿的基隆市、新竹市、屏東縣，將辦初選。

黨內人士觀察，雖然台南市先前曾有雜音，但已逐漸平息，再加上直轄市是由黨主席提名、經中執會同意徵召，目前預料在農曆年前後包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁，可望納入第一波提名，市長人選早點就定位，議員選舉才可以跟進布局。

須舉辦初選的縣市，像是屏東縣長潘孟安兩任屆滿，黨內爭取接棒競爭激烈，民進黨立委莊瑞雄率先大動作宣布角逐初選，立委周春米、鍾佳濱也都持續經營布局。

大新竹合併議題先前鬧得沸沸揚揚，但有立委認為，地方制度法修法未能逕付二讀，交由委員會審查，預料趕不上2022選舉。不論大新竹、或是現在的新竹市，在新竹市長林智堅表態不參選2022年合併升格的大新竹市長之後，民進黨面臨覓才問題；目前地方人士觀察，民進黨前議員鄭宏輝、現任議員李妍慧最積極經營。

這次四大公投，國民黨執政的縣市包括彰化、雲林和嘉義市等，不同意票大過同意，讓綠營地方嗅到反攻機會。

彰化縣長王惠美爭取連任，日前也遞出升格直轄市申請，綠營部分，目前黨內以彰化縣黨部主委邱建富最積極爭取，地方也有傳出立委黃秀芳角逐的聲浪。

雲林部分，傳出包括現任立委、前雲林縣長蘇治芬，以及另一位立委劉建國，有意披起戰袍挑戰縣長張麗善，但若兩人都要角逐，必須協調後產生人選。

占全台人口超過1/3的台北市、新北市、桃園市3個直轄市是超級戰區，國民黨新北市長侯友宜挾著高民調尋求連任，立委蔣萬安布局台北市長已久，對民進黨來說都相當艱困；桃園市長鄭文燦任滿，綠營內部接棒人選也尚未浮出檯面，要如何守住執政權，也是嚴峻挑戰。

民進黨內包括前副總統陳建仁、衛福部長陳時中、內政部長徐國勇、駐美代表蕭美琴、前交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君等人陸續被點名參選，其中陳時中被視為活棋，雙北、桃園都有勸進聲音，但迄今都只聞樓梯響，不見人下來，還待黨內協調，推出適當人選。（編輯：林克倫）1110101