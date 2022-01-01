于北辰退黨為她加油 林靜儀：感謝相信正義的力量
2022/1/1 14:29（1/1 18:10 更新）
台灣智庫創辦人林佳龍（前左3）、民進黨立委陳亭妃（前右2）等正國會成員組成鐵馬車隊，為民進黨台中第2選區立委補選候選人林靜儀（右3）與無黨籍立委林昶佐集氣，1日抵達台中。中央社記者趙麗妍攝 111年1月1日
（中央社記者趙麗妍台中1日電）退役少將于北辰退出中國國民黨，在政論節目為民主進步黨台中第2選舉區立法委員補選候選人林靜儀加油；林靜儀今天說，很心疼于北辰，感謝于北辰相信「我們堅持的正義力量」。
林靜儀出席「台灣正青、鐵馬前行」台中場活動，接受媒體聯訪表示，于北辰在國民黨30多年，之前是忠貞黨員，希望國民黨改革，一起往對的國家方向，也關心中2選區選舉，相信正義力量、理念，非常感謝。
她說，無論原來政黨立場是什麼，共同立場都是保護台灣，站在這塊土地，反抗中國共產黨威脅，這個價值大家都一樣。
至於國民黨競選對手顏寬恒質疑于北辰為留在鎂光燈前出賣人格，不管藍、綠，政黨如果沒靈魂，跟連鎖超商有什麼差別？林靜儀表示，不同政黨的人都心疼于北辰有志難伸，顏寬恒應問自己的政黨，怎會發生這樣的事？不需口出惡言。
林靜儀也在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，大家放假才有空繳水電費時、半夜需食物時候、小孩隔天自然課需材料時，缺乏藥局偏遠地區提領COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫口罩、不讓弱勢餓肚子，甚至在外跑行程的政治人物需補充咖啡與上廁所，都靠便利商店辛苦員工們，怎麼會批評連鎖便利商店「沒有靈魂」？
至於部分民進黨民意代表服務處涉違建，林靜儀說，顏寬恒應先說清楚土地、違建狀況，不要拖無辜百姓下水。選民承租空間，經調查都是非常陳舊的既成違建，跟利用法律漏洞占用國有地、公共設施保留地惡行不能相比，不要為掩蓋知法犯法言行，找一般百姓麻煩。（編輯：黃世雅）1110101
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