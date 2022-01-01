于北辰退黨為她加油 林靜儀：感謝相信正義的力量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中1日電）退役少將于北辰退出中國國民黨，在政論節目為民主進步黨台中第2選舉區立法委員補選候選人林靜儀加油；林靜儀今天說，很心疼于北辰，感謝于北辰相信「我們堅持的正義力量」。

林靜儀出席「台灣正青、鐵馬前行」台中場活動，接受媒體聯訪表示，于北辰在國民黨30多年，之前是忠貞黨員，希望國民黨改革，一起往對的國家方向，也關心中2選區選舉，相信正義力量、理念，非常感謝。

她說，無論原來政黨立場是什麼，共同立場都是保護台灣，站在這塊土地，反抗中國共產黨威脅，這個價值大家都一樣。

至於國民黨競選對手顏寬恒質疑于北辰為留在鎂光燈前出賣人格，不管藍、綠，政黨如果沒靈魂，跟連鎖超商有什麼差別？林靜儀表示，不同政黨的人都心疼于北辰有志難伸，顏寬恒應問自己的政黨，怎會發生這樣的事？不需口出惡言。

林靜儀也在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，大家放假才有空繳水電費時、半夜需食物時候、小孩隔天自然課需材料時，缺乏藥局偏遠地區提領COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫口罩、不讓弱勢餓肚子，甚至在外跑行程的政治人物需補充咖啡與上廁所，都靠便利商店辛苦員工們，怎麼會批評連鎖便利商店「沒有靈魂」？

至於部分民進黨民意代表服務處涉違建，林靜儀說，顏寬恒應先說清楚土地、違建狀況，不要拖無辜百姓下水。選民承租空間，經調查都是非常陳舊的既成違建，跟利用法律漏洞占用國有地、公共設施保留地惡行不能相比，不要為掩蓋知法犯法言行，找一般百姓麻煩。（編輯：黃世雅）1110101