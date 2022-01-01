顏寬恒指綠營民代8服務處涉違建 籲林靜儀不要卸責

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）國民黨籍台中第2選區立委補選候選人顏寬恒點名多名民進黨民代的服務處涉違建，民進黨籍候選人林靜儀反稱找民眾麻煩，顏寬恒今天表示，使用違建服務處不要推給不相關的人。

國民黨台中第2選區立委補選候選人顏寬恒家族豪宅涉及違建問題，備受關注，但顏寬恒日前點名民進黨多位民代，披露8個服務處涉違建，民進黨籍台中立委候選人林靜儀對此回應「找民眾麻煩」。

顏寬恒今天上午出席台中市政府舉辦的元旦升旗典禮，會後他接受媒體訪問表示，是誰惡意檢舉，讓民眾為了「民主炒麵」遭約談，又是誰讓這些無辜的長者接受批評、謾罵、抹黑、造謠，牽扯在政黨政治的風暴中。

顏寬恒表示，林靜儀身為候選人應該要有肩膀，這些服務處是她使用的，不要把責任推給不相關的人。

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距離補選投票倒數8天，顏寬恒也提到，參選至今，政論節目對他的批判、責罵、抹黑、造謠，已超過60天，他被以雙標方式檢視，對這種無中生有、企圖影響選舉的方法，非常令人不齒。若早將相關指控的證據提交給檢調，是否已經進行偵辦、起訴、審判，但為何不做只是繼續抹黑、造謠，就是要奪回立委一席。

顏寬恒說，林靜儀若當選立委，只是立法院中的投票工具，她能背負選民託付的責任嗎，但這場選舉對他而言不是自己的成敗，是攸關選民託付的任務，他到立法院去勇敢監督、質詢，把關鄉親的權益。（編輯：卞金峰）1110101