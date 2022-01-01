朱立倫批空降 林靜儀：從桃園選新北有被攻擊嗎？

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台中市第2選區立委補選將於9日投票，國民黨候選人顏寬恒競選總部1日成立勞工及青年後援會，黨主席朱立倫（前中）授旗給勞工及青年後援會會長，與眾人齊呼口號加油打氣。中央社記者趙麗妍攝 111年1月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）台中第2選區立委補選，國民黨主席朱立倫今天表示，空降候選人用口水就想贏的選舉，呼籲支持在地。民進黨籍候選人林靜儀指出，朱立倫從桃園選新北時，有人這樣攻擊他嗎？

台中市第2選區立委補選1月9日投票。今天國民黨候選人顏寬恒競選總部成立勞工及青年後援會，顏寬恒因在外跑行程缺席，朱立倫授旗給勞工及青年後援會會長。

朱立倫致詞指出，這次選舉不是藍綠對決，而是在地對空降、服務對口水、正義對抹黑。他呼籲，用汗水對抗口水，用努力的陸軍，對抗民進黨惡質的網軍，贏得這場選戰。

他指出，中2選區要選出實在了解地方，為在地貢獻的民意代表，國民黨候選人顏寬恒過去擔任立委時，爭取的建設都可以細數、完整紀錄。空降候選人對地方沒有實質政績，只用口水、抹黑、造謠就要贏得選舉，對台灣民主是很大傷害。

林靜儀今天出席「台灣正青 鐵馬前行」台中場活動，她接受媒體聯訪指出，朱立倫很愛講「迴力鏢」的事情，他最沒資格講空降。林靜儀也重申，在台中唸書、工作、服務地方民眾已有30年，反駁空降說。

林靜儀指出，顏寬恒在政見發表會上細數的政績，都是前台中市林佳龍的政績以及民進黨前瞻基礎建設核定的政績，他真的有自己的政績嗎？難道就是幫忙協調紅綠燈？

對於顏寬恒指林靜儀若當選立委，會成為「投票機器」，林靜儀反問，當立法院審議前瞻基礎建設預算時，顏寬恒丟水球是自己的主張？還是國民黨的黨意，要求不做監督只做杯葛呢？（編輯：郭諭儒）1110101