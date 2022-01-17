宣誓就職立委 林靜儀：照顧弱勢、捍衛價值

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（中央社記者范正祥台北17日電）台中市第2選區立委補選當選人林靜儀今天在立法院宣誓就職。談及未來努力目標，林靜儀表示，照顧到最多、最弱勢或有需求的民眾，以及捍衛大家堅持的價值和立場。

前台灣基進立委陳柏惟上任1年多，遭選區民眾發起罷免，中選會依照選舉罷免法解職並辦理立委補選。台中市第2選區立委補選9日舉行，開票統計結果民進黨候選人林靜儀當選；中選會14日舉行委員會議審定選舉結果，公告林靜儀當選。

林靜儀今天下午於立法院，在大法官許志雄監誓下宣誓就職，正式就任第10屆立委，包括立法院長游錫堃、民進黨團總召柯建銘、無黨籍立委林昶佐等人在場，林靜儀父母也觀禮，典禮會場氣氛溫馨，民進黨團幹事長劉世芳獻花給林靜儀。

宣誓就職典禮簡單隆重，林靜儀於儀式結束後，接受媒體聯訪。被問到未來努力目標，林靜儀說，擔任區域立委，比她上屆擔任不分區立委時接觸的議題會更廣，如何能夠照顧到最多、最弱勢或有需求的民眾，將是接下來任務最重要的事。

另外，林靜儀指出，「捍衛大家堅持的價值和立場」，與民眾更多溝通和了解。

林靜儀表示，她在台中市第2選區立委補選的期間，看到很多選民看她的眼神和心情，就跟父母看她的眼神和心情一樣，一方面心疼辛苦，一方面也對於她堅持想要做的任務給予全然支持，感謝家人、朋友，也感謝選民。（編輯：黃國倫）1110117

台中市第2選區立委補選由民進黨候選人林靜儀（前右）當選，林靜儀17日至立法院出席宣誓就職典禮，正式就任第10屆立委。中央社記者裴禛攝 111年1月17日