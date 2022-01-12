立委補選罷免失利 朱立倫致歉：做不好的是我

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席朱立倫今天在中常會中表示，這一次台中市第二選區立委補選，還有無黨籍立委林昶佐罷免案，辛苦的、努力的，是大家、是候選人、是各位，「做不好的，是我。」

國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中表示，所有的失敗責難，他必須、也一定一肩扛起。選輸了，被罵應該，批評也是對的，該做的、該改的，一定要認真努力踏實去做。

朱立倫說，在這次台中立委補選過程當中，他看到非常多人努力的身影，雖然候選人以及顏家希望不要政黨對決，希望比較低調一些，但是還是有非常多基層黨員、團體在全力以赴，他要感謝各位。

朱立倫也說，在中正、萬華也看到各議員，還有台北市黨部、黃復興黨部，大家同心協力，雖然沒有成功，但是大家的辛勞、大家的努力，所有黨員同志都看到了，雖然在過程當中定調，不希望政黨對決，但是在這個過程當中，如果有做不好的，他必須負起完全的責任。

朱立倫指出，黨的腳步不能停歇，在這過程當中，最重要的111年的中心任務，就是年底的大選，將持續的在各個地方，尤其最艱困的選區，聽取聲音。大家都對黨還有很多的熱情，很多的期待，他相信這一分不怕失敗、不怕氣餒的決心，就是國民黨可以再起最大的基礎。

面對黨內建議應擴大決策圈，朱立倫說，很多人都希望要有更多的參與，這絕對沒有問題。不管是中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、各縣市長，大家都一起來參與、決策。

朱立倫強調，黨是屬於大家的，絕對不是屬於他個人，所以對於年底最重要的任務選舉，提名也好或者相關的策略，一定是大家一起共同來努力、參與、決策，才能讓黨發揮最大的力量。（編輯：黃國倫）1110112