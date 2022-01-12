同赴國民黨抗議 統派要朱立倫下台獨派力挺留任

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨選戰接連失利後，風暴持續延燒，統派、獨派團體今天都到國民黨中央黨部外抗議；統派團體藍天行動聯盟要求黨主席朱立倫下台，獨派團體台灣國則稱朱立倫功在台灣國，力挺留任。

國民黨下午召開中常會，中常委林金結提案建請黨中央召開黨是會議，討論黨的路線、政策等。

前高雄市長韓國瑜則透過臉書表示，「莫散了團體、休灰了志氣，路是對的，就不怕路遠，我們一起努力。」

國民黨在一個月內，接連在四大公投、台中市第2選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案中敗下陣來，藍天行動聯盟與台灣國等團體下午到國民黨中央黨部外抗議，雙方人馬中間雖有警力隔絕，但仍爆發零星口角衝突，場面一度警張。

藍天行動聯盟主席武之璋認為，朱立倫須為墜樓身亡的前立委龐建國負起全責，因為就是基層黨員看不到國民黨的希望，才做出這麼激進的行為，朱立倫這個主席位子已經做不下去，應立即下台。

藍天行動聯盟副主席錢達呼籲韓國瑜，站出來領導藍營群眾走向街頭，跟民進黨拼命，也希望黨主席能帶領大家上街，沒勇氣就下台。

台灣國理事長陳峻涵指出，國民黨在四項公投及台中立委補選與林昶佐罷免案全輸，領軍的朱立倫顏面無光，投票結果讓人民看清國民黨的本質。

因此，陳峻涵說，德不配位的朱立倫算是有功於台灣人民，台灣國為表示感謝，特別贈送感謝函，希望朱立倫繼續留任黨主席。（編輯：康世人）1110112