承諾擴大決策圈 朱立倫：歡迎侯友宜、盧秀燕加入

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨在選戰接連失利，戰鬥藍發起人趙少康建議黨中央應擴大決策圈，黨主席朱立倫今天說，絕對會擴大決策範圍，歡迎趙少康、前高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人共同參與決策。

國民黨智庫上午針對疫情召開論壇討論如何應變變種病毒疫情，朱立倫會前受訪時，作以上表示。

國民黨在1個月內，接連在四大公投、台中市第二選區立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案中敗下陣來，引發黨內不滿，將矛頭指向朱立倫，趙少康表態支持朱立倫續任黨主席，但建議應擴大決策圈。

對趙少康的建議，朱立倫指出，絕對會擴大決策範圍，歡迎趙少康、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕等人共同參與決策；他會徵詢大家的意見，希望一起加入決策，未來不管是黨的提名、重要政策，大家一起來。

至於有中常委將在下午的中常會中提案，要求黨中央召開黨是會議，討論黨的路線等，朱立倫則說，黨的路線永遠是堅持中華民國、愛台灣，同時路線也要獲得中間選民的支持，及更多年輕人的認同，國民黨現在要做的是走進基層，讓黨員、支持者發聲。

在選戰接連敗下陣來後，黨內也出現「朱下韓上」的聲音，對此，朱立倫表示，個人不重要，但黨的失敗他必須要一肩承擔，所有的責難應該都要向他來，選輸被罵是應該的。

朱立倫強調，最重要的是國民黨要好，現階段要讓國民黨好，就是要做對的事、走對的方向；黨是大家的，不屬於他個人的。

此外，談到前立法委員、文化大學教授龐建國昨天墜樓身亡，朱立倫表示，龐建國對中華民國的愛、對國家的愛，以及對目前現狀很多的失望，他都聽到了，希望家屬能夠節哀，龐建國的後事，國民黨與智庫有責任辦好。（編輯：康世人）1110112