趙少康：讓朱立倫繼續努力 應擴大決策圈

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（中央社記者王承中台北10日電）台中立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案國民黨雙輸，黨主席朱立倫的領導被黨內質疑。中廣董事長趙少康今天表示，應讓朱立倫繼續努力，打好年底選戰，但也建議朱立倫擴大決策圈，大家集思廣益才能促進黨內團結。

繼四項公投失敗後，台中市第二選區立委補選、林昶佐罷免案昨天開票結果出爐，國民黨雙輸，引發黨內對黨主席朱立倫領導的質疑聲浪。

許多國民黨支持者灌爆朱立倫的臉書，要求朱立倫必須下台負責，朱立倫昨天也未出席國民黨開票後記者會，由文傳會主委凌濤對外說明，也引發議論。

戰鬥藍發起人、中廣董事長趙少康今天在臉書發文指出，昨天兩場選戰國民黨都沒能過關，對第一時間朱立倫不願出面，還有選戰過程的低調態度，引來許多支持者不滿，呼籲「朱下韓上」的聲浪沖天，他都聽到了。

但趙少康請支持者冷靜，讓才上任3個月的朱立倫繼續努力，累積失敗經驗，打好年底的地方選舉。

談到有些人指控國民黨中央似乎有意把近期公投、罷免、補選的責任切割，趙少康呼籲朱立倫，勝敗乃兵家常事，責任是延續的，沒有前後任之分，身為現任黨主席，即使發生自己不樂見的事，還是要面對、戰勝它，不要閃躲，因為躲也躲不掉。

對罷昶過關只差3000票，趙少康表示，很多地方派系和紛爭要協調，黨中央必須出面整合，但是他自己也深自檢討、反省，更後悔沒有早三天投入，到投票率不佳的台北市中正區造勢、拉票，或許情況就可以逆轉，他自己覺得有責任。

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趙少康再次提醒國民黨公職一定要記住，不論內部意見多分歧，都必須團結對外，這次就是一個教訓，凡事不要怕整合，只要展現誠意，大公無私整合，有一定會有效果。

最後，趙少康建議朱立倫，應擴大決策圈，幾個人關起門來自己想的小圈子決策時代已經過去了，未來必須納入立委、縣市長、智庫、學界等代表形成決策核心，集思廣益，才能促進黨內團結與參與。（編輯：康世人）1110110