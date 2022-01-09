藍接連吞敗衝擊2022 朱立倫得先挺過黨內壓力

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（中央社記者王承中台北9日電）台中立委補選、無黨籍立委林昶佐罷免案雙輸，藍營支持者灌爆國民黨主席朱立倫臉書，朱立倫雖表達要共同努力拚2022，但如今黨中央深陷困局，黨內韓流、戰鬥藍影響力不可忽視，得先挺過接踵而來的壓力。

繼四項公投失敗後，台中市第二選區立委補選、林昶佐罷免案開票結果出爐，國民黨又雙輸，引發黨內對黨主席朱立倫領導的質疑聲浪。

朱立倫在公投的立場上，先前已經掀起黨內爭論，這次面對罷免和補選，都以避免政黨對決為由，未讓黨中央站上第一線，黨主席被質疑角色模糊。

國民黨晚間召開記者會時，朱立倫也未現身，由文傳會主委凌濤對外說明，也引發議論。

許多不滿朱立倫領導的國民黨支持者灌爆朱立倫的臉書，要求朱立倫必須下台負責，更有網友拱前高雄市長韓國瑜出馬擔任黨主席。

黨內人士表示，這次台中立委補選敗選，而林昶佐罷免案卻差一點通過，這對朱立倫來說是最差的結果，顯示朱立倫所領導的黨中央在政治判斷上出現問題，戰略、戰法錯誤，重創朱立倫黨內威望，年底縣市長的選將，萬一選擇與黨中央保持距離，對選情會是重大警訊。

黨內人士憂心接連吞敗讓黨中央極度弱化後，再加上地方首長只能自保的狀況下，選情沒有樂觀的本錢。

前黨務主管指出，作為一個在野黨，如果不作為是因為害怕跟執政黨進行政黨對決，那實在太讓人失望了。

對此，凌濤表示，這次選舉都是在地選舉，國民黨一貫的立場就是把舞台留給在地民眾，所扮演的角色就是協助地方民意的發聲。朱立倫在接任黨主席後，承接起罷免案、公投案及補選案，每一項都全力以赴，每一場輔選也都沒有缺席。

朱立倫接下來要面對2022的選戰布局，但黨內氣勢低迷，加上前高雄市長韓國瑜剛透過新書發表會的群眾聚集展現實力，以及中廣董事長趙少康率領的戰鬥藍影響力，可說是內外交迫，挑戰艱鉅。（編輯：蘇志宗）1110109