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林昶佐罷免案
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林昶佐罷免案12/50

林昶佐續留立委 學者：罷昶失敗主因力量分散

2022/1/9 19:23（1/9 21:39 更新）
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無黨籍立委林昶佐罷免案9日投開票，同意票數未達罷免門檻，罷昶團體「清林散昶」晚間表示，這次罷免案失敗。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日
無黨籍立委林昶佐罷免案9日投開票，同意票數未達罷免門檻，罷昶團體「清林散昶」晚間表示，這次罷免案失敗。中央社記者郭日曉攝 111年1月9日
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（中央社記者劉建邦台北9日電）台北市第5選區無黨籍立法委員林昶佐罷免案未通過，林昶佐續留立法院。學者分析，罷免失敗主因在投票前力量分散、聚焦不足等。

台北市第5選區（萬華區、中正區21里）無黨籍立委林昶佐罷免案今天投開票。台北市選舉委員會統計，同意票共5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。

國立台灣大學政治系教授王業立指出，罷免案未過，從林昶佐參選2次立法委員都獲勝來看，國民黨在當地未占優勢，且當地選民結構藍綠實力相當，加上民進黨投票前夕全力支持林昶佐，反觀罷免方宣傳力道不足，國民黨未動員協助，讓林昶佐較占優勢。

世新大學兼任客座教授彭懷恩指出，罷免方選前力道不足、較為分散，加上國民黨未動員及立場不一致，選舉較多讓民眾對投票冷感，導致投票率不高，罷免案未通過。

據台北市選舉委員會公告，林昶佐罷免案投票人人數為23萬5024人，包含萬華區15萬1184人及中正區21里8萬3840人。依此計算，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且多於不同意票。實際投票結果以中選會公告為準。

台北市第5選舉區包含萬華區全區、中正區21里。2016年立委選舉林昶佐代表時代力量拿下8萬2650票（得票率49.52%）擊敗國民黨林郁方；2020年林郁方再度挑戰失利，林昶佐以無黨籍取得8萬1853票（得票率44.91%）連任成功。（編輯：李亨山）1110109

無黨籍立委林昶佐罷免案未通過，林昶佐（前中）9日晚間在服務處發表談話，對支持者表達感謝外，他也表示，將回到崗位上、好好工作，未來台灣一定可以充滿正能量，「請大家繼續給我們鞭策、支持」。中央社記者張皓安攝 111年1月9日
無黨籍立委林昶佐罷免案未通過，林昶佐（前中）9日晚間在服務處發表談話，對支持者表達感謝外，他也表示，將回到崗位上、好好工作，未來台灣一定可以充滿正能量，「請大家繼續給我們鞭策、支持」。中央社記者張皓安攝 111年1月9日
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