罷昶失敗 林昶佐罷免案距門檻差3943票

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（中央社記者陳昱婷台北9日電）無黨籍立委林昶佐罷免案開票完成，台北市選舉委員會統計，同意票5萬4813張、不同意票4萬3340張，投票率41.93%，同意票距離罷免門檻尚差3943張。

台北市第5選區（萬華區、中正區21里）無黨籍立委林昶佐罷免案今天上午8時至下午4時投票，台北市選舉委員會在投票截止後隨即進行開票，在下午5時45分完成218所投票所開票作業。

根據台北市選委會統計，此次投票率為41.93%，同意票5萬4813張、不同意票4萬3340張，同意票距離罷免門檻尚差3943張票。

台北市選委會指出，萬華區開出3萬5688張同意票、2萬9411張不同意票，投票率43.24%；中正區開出1萬9125張同意票、1萬3929張不同意票，投票率39.57%。

台北市選委會表示，林昶佐罷免案以第5選舉區立委投票人人數23萬5024人計算，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且多於不同意票，罷免案實際結果以中選會公告為準。（編輯：李亨山）1110109