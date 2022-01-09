林昶佐現身：罷免案未過關 中正萬華守住了[影]

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（中央社記者陳俊華台北9日電）無黨籍立委林昶佐罷免案未通過。林昶佐表示，面對一關又一關，公投守住、台中補選也守住，「中正萬華也守住了，感謝大家」；明天將回到工作崗位，希望一系列罷免案到此為止。

台北市第5選區、無黨籍立委林昶佐罷免案今天上午8時到下午4時投票，隨後立即開票。據台北市選委會統計，同意罷免票5萬4813張、不同意罷免4萬3340張，投票率41.93%，罷免案未達通過門檻，未通過。

林昶佐傍晚5時30分在服務處發表談話，現場也聚集大量支持者搖旗為林昶佐加油。林昶佐說，這一年多來很多罷免、公投，面對一關又一關，但是公投守住、台中立委補選也守住，「現在中正萬華也守住了，感謝大家」；如果只靠他本人和團隊是絕對做不到，感謝一路來這麼多人陪伴、幫忙。

林昶佐說，一年多來台灣被罷免、補選、公投搞得很疲累，提醒大家今天是星期天，明天就要回到崗位上、好好工作，把份內工作按照計畫完成，馬上就要農曆春節，關關難過關關過，未來台灣一定可以充滿正能量，「請大家繼續給我們鞭策、支持」。

至於是否會加入民進黨，林昶佐表示，現在的重點是明天就要回到工作崗位，政治計算先放到一邊；明天立法院還有修憲委員會，因為疫情不斷延宕，他是修憲委員會成員，上週為了反罷免疲於奔命，希望可以趕快回去開會。好不容易守住這關，如果又回歸討論政治性議題，對台灣的發展不一定是好事。

林昶佐指出，他任期中要推進的法案、在地服務及建設都會全力進行；今天他在家裡看開票，「緊張其實是還好，用平常心」，希望一系列罷免案到此為止，能夠守住是這段期間努力的成果，心情沒有太大起伏。

林昶佐說，這段期間有很多立委在討論到罷免制度，包括連署造假的問題等，目前他對修法沒有想法，因為有很多既定計畫在進行，要回歸正常工作。

林昶佐表示，「台中也是守住了」，在一系列惡質罷免中，讓台中多了這一場選舉，台灣基進前立委陳柏惟雖然被拉下來，但最後還是守住，台灣人民很勇敢站出來，一關一關都可以守住，這是人民的力量。

據台北市選舉委員會公告，林昶佐罷免案投票人人數為23萬5024人，因此罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且多於不同意票，罷免案才通過。（編輯：蘇志宗）1110109