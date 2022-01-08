林昶佐罷免案即時開票
2022/1/8 16:11（1/8 16:27 更新）
台北市第5選區無黨籍立委林昶佐罷免案1月9日投票。（中央社檔案照片）
（中央社網站）無黨籍立委林昶佐罷免案1月9日上午8時至下午4時投票，投票截止後隨即進行開票，中央社引用台北市選舉委員會YouTube直播，給您最即時準確的開票結果。
立委林昶佐罷免案通過有兩條件，有效同意罷免票須多於不同意票數，且同意票數達選區選舉人總數1/4以上才成立；以台北市第5選舉區立委投票人人數23萬5024人計算，罷免門檻為5萬8756票。
影片來源：台北市選舉委員會
2020年區域立委選舉，林昶佐獲得8萬1853票，以得票率44.91%連任；國民黨提名的林郁方則是獲得7萬6437票，得票率41.94%居次。
台北市第5選舉區範圍包括萬華全區、中正區21里（南門里、新營里、龍福里、南福里、愛國里、廈安里、忠勤里、永功里、永昌里、龍興里、龍光里、黎明里、光復里、建國里、東門里、幸福里、梅花里、幸市里、文北里、文祥里、三愛里）。（編輯：林廷軍）1110108
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀