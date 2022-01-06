萬華參香挺林昶佐 蔡總統不忘提醒民眾打第3劑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北6日電）無黨籍立委林昶佐罷免案9日將投票，總統蔡英文今天赴萬華參香，力挺林昶佐，希望讓他繼續留在立法院；面對群眾，蔡總統也不忘提醒，時間若到，就要去打第3劑疫苗。

蔡總統今天赴台北萬華廣照宮參香，林昶佐也出席，現場有數百名民眾與會。

率先致詞的林昶佐感謝鄉親站出來挺他，他說，有人攻擊他不做服務，事實上，自己做了6000多件服務，連總統官邸對面的菸酒公司、原菸酒公賣局古蹟的圍牆壞掉，因國安問題，幾十年不修理；在地里長請求協助，他出面協調，把圍牆修理好了。

蔡總統提到，兩年前她來廣照宮時，也是這麼多人，這兩年來台灣經歷很多，她感謝廣照宮保佑萬華度過疫情考驗，也感謝大家團結守住疫情防線。

蔡總統說，國際疫情比較緊張，提醒大家注意防疫、戴口罩、常洗手，聽指揮中心的指揮。

蔡總統並現場調查打過第2劑、第3劑疫苗的人數，看到許多民眾舉手，她頻頻點頭稱讚「不錯」；她提醒，還沒有完整打完第2劑的民眾，趕快去打；尤其，75歲以上老人家施打率相對較低，此外，時間若到，就去打第3劑。

蔡總統說，世界疫情肆虐期間，台灣經濟還可以穩定發展，而且領先很多國家，她身為總統，很有面子，台灣獲得國際社會肯定，這不是對她個人的肯定，是對所有國民的肯定。

蔡總統指出，她今天來參香，祈求神明繼續保佑國家平安、人民健康、經濟繼續發展、社會穩定；這段時間以來，有好幾個罷免案，讓大家覺得紛擾，雖然民主社會有這樣機制的存在，但大家有義務站出來、遏止不必要的罷免案。

她說，林昶佐從2016年擔任立委，表現如何，大家最了解，林昶佐替在地做了很多服務，包括，疫情期間，防疫紓困服務高達900件、總統府對面的事、萬華電線桿地下化、舊荒地處理等，表現這麼好的立委，應該繼續留在立法院。

蔡總統強調，林昶佐不是只有服務在地鄉親，國會問政獲公民評鑑第一名，6度獲評優秀立委，日前美國民主峰會，他是亞洲唯一的國會代表，國際媒體來台灣，林昶佐也常替萬華做國際宣傳；兩年前大家選她做總統、選林昶佐當立委，她們要繼續一起為大家服務打拚，9日的罷免案請大家投下「不同意」，繼續支持林昶佐。（編輯：蘇志宗）1110106

無黨籍立委林昶佐罷免案將於9日投票，林昶佐（前排右2）6日下午與總統蔡英文（前排右3）一同到台北市萬華區廣照宮參拜祈福。（台北市攝影記者聯誼會提供）中央社 111年1月6日