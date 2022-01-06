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林昶佐罷免案
新聞專題
林昶佐罷免案6/29

挺林靜儀林昶佐 賴清德台語影片催票籲終結惡鬥

2022/1/6 11:09（1/6 19:49 更新）
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（中央社記者葉素萍台北6日電）距離9日台中第二選區立委補選，及台北中正萬華區立委林昶佐罷免案投票日，剩下最後3天；民進黨與副總統賴清德今天共同發布催票影片，賴副總統全程台語，拜託鄉親相挺林靜儀、林昶佐，終結惡鬥。

民進黨發布新聞稿指出，除了拍片力挺，賴副總統7日、8日將分別出席中二選區立委補選候選人林靜儀大肚場造勢，及林昶佐於龍山寺前的終結惡罷團結之夜，以行動挺雙林，做最後催票。

賴副總統在影片中表示，1月9日的台中第二選區的立委補選，及台北中正萬華區立委林昶佐的罷免案都相當重要，不僅可以終止破壞民主的「報復性罷免」歪風，也可以讓真正優秀的立委進入國會，協助政府推動改革。

賴副總統用台語拜託台北中正萬華的選民，投下不同意罷免票，終結惡戰、拒絕罷林；同時籲請台中第二選區（沙鹿、大肚、烏日、霧峰、龍井）的鄉親，支持林靜儀，進軍國會、接生新政治。

此外，民進黨青年部今天發起「1月9日找出你的中二朋友」活動，透過打電話、傳訊息、視訊等方式，邀請戶籍在台中市第2選區的年輕朋友，9日務必返鄉，集中選票支持4號林靜儀。

民進黨青年部主任蔡沐霖透過新聞稿指出，現在正值學生期末考週，青年幹部「國務青」希望用這種方式聯繫中二選區的朋友，鼓勵年輕人揪團投票，讓家鄉有改變的機會。（編輯：康世人）1110106

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