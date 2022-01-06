林昶佐罷免案投票倒數 罷昶團體質疑紓困金議題

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（中央社記者劉建邦、葉素萍台北6日電）無黨籍立委林昶佐罷免案投票日進入倒數階段，前議員童仲彥與罷昶團體今天指出，林昶佐先前替批發市場爭取紓困專案，有攤商抱怨紓困金拖到罷免案前才發放等議題，應說明清楚。

台北市第5選區（中正、萬華）立法委員林昶佐罷免案9日投票。

前台北市議員、金色力量黨主席童仲彥、罷昶團體「清林散昶」代表等人今天召開記者會，童仲彥指出，林昶佐文宣提及跟農委會爭取批發市場紓困專案，有攤商抱怨去年底才收到，認為紓困金拖到罷免案前才發放，面對只會作秀的林昶佐，呼籲中正萬華選民9日投下同意罷免票。

童仲彥表示，林昶佐參選立法委員時，曾在萬華區短期租屋，但罷免案定案後，就換屋搬至中正區，其實都住在大安區。

對罷昶團體的質疑，林昶佐今天陪同總統蔡英文赴廣照宮參香，他接受媒體訪問指出，紓困案是他與國民黨立委蔣萬安、民進黨立委江永昌等人去年8月跨黨派，一起跟農委會要求的，難道罷免團體的立場是先不要發紓困金嗎？要拖到過年後嗎？他相信當初一起協調、要求紓困金的跨黨派立委都不會希望紓困金再拖下去，他不清楚操作此議題目的是什麼。

此外，罷免團體「清林散昶」今天啟動車隊掃街行程，發言人高毓安在青年公園外接受媒體聯訪時說，感謝在地團體跟組織協助，車隊6日、7日會行經中正、萬華區，盼提醒當地民眾站出來罷免林昶佐。

他表示，外界形容這次罷免案是在地小蝦米對抗國家大鯨魚，也發現執政黨持續加大力量輾壓在地青年聲音，呼籲中正萬華區選民9日蓋下同意罷免票。（編輯：李亨山）1110106