陪林昶佐宣傳反罷 趙天麟：要有立委在國際發聲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林育瑄台北6日電）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票。民進黨「湧言會」立委趙天麟今天陪同林昶佐宣傳不同意罷免。他說，守住林昶佐將給國際社會訊息，台灣是成熟社會，要有捍衛台灣民主自由的立委在國際發聲。

台北市第5選區（中正、萬華）立委林昶佐罷免案9日投票。趙天麟、台北市議員阮昭雄等多位民進黨「湧言會」成員，今天與林昶佐一同在台北市信義路二段與金山南路口宣傳，呼籲民眾9日投票反對罷免。

趙天麟說，他擔任立委10年來都是通勤上班，今天搭乘5時50分的首班高鐵從高雄北上，並與地方議員會合，要替林昶佐加油，兩人是多年同事，他也見證林昶佐在基層與國會的努力。

趙天麟說，林昶佐經常代表立法院就民主自由議題發聲，是國際上有代表性的國防外交議題立委；這次罷免不具正當性，反對罷免林昶佐對國際社會是個響亮的訊息，台灣雖有選舉、罷免制度，但也是成熟的社會，會捍衛在國際上為台灣民主自由發聲的國會議員。

至於最近被質疑房產問題，林昶佐說，罷免方日前才說他不住選區，現在又說他在選區買房，搞不懂對方訴求。

林昶佐下午將與總統蔡英文一同到台北市萬華區廣照宮參拜；他說，2019年曾在廣照宮祈求選舉與台灣發展順利，之後他成功連任，台灣防疫成績也受國際重視。今天既要還願，也要許下新願望，希望9日投票結果可以終止一系列罷免，台灣在2022年也能順利。

晚間陪同林昶佐掃街的前交通部長林佳龍說，林昶佐為在地商圈解決許多問題，也替台灣在國際發聲，他呼籲選民一定要出來投不同意票，反對惡意罷免，捍衛台灣民主、守護人才。（編輯：郭無患）1110106