林昶佐接下罷免方挑戰書 鄭大平喊下架作秀政客[影]

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無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，5日晚間舉辦說明會，林昶佐（左）接下罷昶總部「清林散昶」發言人高毓安（右）遞上的挑戰書。中央社記者陳昱婷攝 111年1月5日

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）立委林昶佐罷免案今天舉辦說明會，林昶佐表示，希望罷免方能回歸理性溝通、討論的過程，讓中正、萬華區更好，並接下罷昶團體的挑戰書。

台北市第5選區（萬華區、中正區21里）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選舉委員會今天晚間7時舉辦公辦電視罷免說明會，由罷免案領銜人鄭大平、被罷免人林昶佐各自說明。

林昶佐在會後受訪表示，今天講述的大概都是到中正、萬華選民家中舉辦「客廳會」的內容，並針對罷免案領銜人鄭大平居住的萬華區新和里多講，當成新和里的「客廳會」。

對於罷免方頻稱在萬華區沒做事，林昶佐說，他從2016年來，在中正、萬華做的事不是只有在答辯書裡有，在地里長也都知道，希望罷免方能回歸理性溝通、討論的過程，一起讓中正、萬華更好，而不是提出再多資料都當作沒看到，「這就是為什麼我們一直覺得這是一個惡質的罷免。」

罷昶團體「清林散昶」發言人高毓安隨後遞上挑戰書表示，很可惜此次罷免只有舉辦一場說明會，挑戰書中匯集了掃街過程聽見的民眾意見，希望林昶佐能回應公民團體的聲音與質疑。

林昶佐接下後遞回一份資料表示，裡頭有非常詳實地回應罷免方所提到的問題。（編輯：張銘坤）1110105

鄭大平：罷免案絕對成功 下架只會作秀政客

（中央社記者劉建邦台北5日電）立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平今天說，感謝參與罷免林昶佐團體所有志工，通力合作下完成目標，罷免案絕對會成功，目的就是要下架只會作秀政客，並替萬華討公道。

台北市選舉委員會今天舉行公辦電視罷免說明會，鄭大平表示，林昶佐先前因疫情前往台北市環南市場時提到台北市長柯文哲，反被環南市場自治會長及攤商嗆聲，造成網路聲量一面倒，加上林昶佐護航民進黨，就是站在民意對立面，讓民眾陸續在臉書（Facebook）成立罷免團體，並喊出「清林散昶」。

鄭大平說，林昶佐事後卻在政論節目批評這些團體是結合境外勢力，讓罷昶團體認為是在甩鍋，且林昶佐在萬華被汙名化時，也都未表達意見。

鄭大平指出，林昶佐面對罷免案沒道歉，卻只在政論節目辯護，罷免團體對於這樣轉移焦點方式已免疫，相信這也是民進黨認知作戰。

鄭大平說，他們是由公民組成罷免團體，林昶佐先前曾提過這是報復性罷免，實際狀況是沒報復，是因林昶佐做不好立法委員工作。

鄭大平最後提到，中正萬華選民9日要出門投票，投下同意票，罷免林昶佐，對罷免案絕對有信心，且罷免團體越來越多，就跟對日抗戰一樣，大家團結讓林昶佐下台。（編輯：張銘坤）1110105