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林昶佐罷免案
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林昶佐罷免案10/29

林昶佐罷免案說明 鄭大平：絕對會成功[影]

2022/1/5 21:00（1/5 22:29 更新）
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影片來源：臺北市選舉委員會

（中央社記者劉建邦台北5日電）立委林昶佐罷免案領銜人鄭大平今天說，感謝參與罷免林昶佐團體所有志工，通力合作下完成目標，罷免案絕對會成功，目的就是要下架只會作秀政客，並替萬華討公道。

台北市第5選區（萬華區、中正區21里）無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選舉委員會今天舉行公辦電視罷免說明會，罷免案領銜人鄭大平、被罷免人林昶佐出席說明。

鄭大平在電視說明會表示，林昶佐先前因疫情前往台北市環南市場時提到台北市長柯文哲，反被環南市場自治會長及攤商嗆聲，造成網路聲量一面倒，加上林昶佐護航民進黨，就是站在民意對立面，讓民眾陸續在臉書（Facebook）成立罷免團體，並喊出「清林散昶」。

鄭大平說，林昶佐事後卻在政論節目批評這些團體是結合境外勢力，讓罷昶團體認為是在甩鍋，且林昶佐在萬華被汙名化時，也都未表達意見。

鄭大平指出，林昶佐面對罷免案沒道歉，卻只在政論節目辯護，罷免團體對於這樣轉移焦點方式已免疫，相信這也是民進黨認知作戰。

鄭大平說，林昶佐沒有關心地方建設，當萬華被稱防疫破口時，卻反批國民黨獵巫，還跟民進黨共同反對公布「3加11」會議紀錄及買國際疫苗，導致林昶佐臉書遭灌爆。

鄭大平表示，據媒體民調顯示，林昶佐是立法委員排名最後一人，且林昶佐還跟民進黨同步，讓黨意凌駕民意，這也引發萬華人不滿；有國外媒體報導，林昶佐演藝表演無法與政治表現劃上等號。

鄭大平說，去年發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，有萬華民眾死亡，林昶佐應要慰問死者家屬，而非買禮品慰問其他人，且當萬華需要政府補助時，林昶佐卻消失不見，當地民眾當然不高興。

鄭大平指出，近期有民進黨籍台北市議員與林昶佐陸續前往萬華掃街拜票，加上其他縣市議員及立委，但時間已太晚，這些民意代表支持林昶佐後，會到萬華消費嗎？

鄭大平說，他們是由公民組成罷免團體，林昶佐先前曾提過這是報復性罷免，實際狀況是沒報復，是因林昶佐做不好立法委員工作。

鄭大平最後提到，中正萬華選民9日要出門投票，投下同意票，罷免林昶佐，對罷免案絕對有信心，且罷免團體越來越多，就跟對日抗戰一樣，大家團結讓林昶佐下台。（編輯：張銘坤）1110105

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