林昶佐電視說明會秀政績 批罷免理由荒謬[影]

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影片來源：臺北市選舉委員會

（中央社記者林育瑄台北5日電）無黨籍立委林昶佐罷免案9日將投票。林昶佐今天在電視罷免說明會表示，他上任後解決許多地方長年問題，在立 法院關注減稅、跟騷法議題，若有人操作罷免、當成重返國民黨的伴手禮，對中正萬華民眾不公平。

林昶佐指出，去年5月本土疫情嚴重，萬華受衝擊嚴重，罷免方指責他都未做事，但他當時未立刻回擊，是因與服務團隊忙於協助確診者就醫，提供隔離者生活協助，與在地里長等合作發送弱勢家庭物資，並在其後替市場攤販爭取行政院農業委員會的紓困專案。由於中正萬華是疫情熱區，他也向中央流行疫情指揮中心爭取11萬餘劑的疫苗，舒緩需求。

林昶佐說，他任內的服務案件達6198件，包括爭取中正區多處老舊眷舍、荒廢空地活化，協助萬華區許多電線桿地下化、電線整治；在立法院也關注攸關減稅的基本生活費公式、跟蹤騷擾防制法立法、社會住宅保障弱勢等議題。

林昶佐表示，他上任後解決許多地方長年未解的問題，如果有人操作罷免，甚至將罷免當作返回國民黨所需伴手禮，對中正萬華的民眾不公平，對台灣發展也不利，呼籲民眾一起阻止這樣的行為，在罷免案投下不同意。

對於被指未替萬華去除污名，林昶佐表示，疫情剛爆發時，他首先喊話要團結防疫，不要污名化萬華，是疫情期間呼籲最多次的地方民代，甚至在立法院總質詢時要求行政院長蘇貞昌，污名化問題使在地居民生活不便，需有專案小組協助。

林昶佐說，他常接受外媒訪問，都帶領他們到中正萬華，而去年12月立法院舉行開放國會論壇，他贈送與會的外國議員中正萬華特產禮包，台灣現在處於鎂光燈下，作為台灣最受國際重視的立委之一，他要藉機將中正萬華推到第一線。

林昶佐也澄清，他從未反對啟動對機組員隔離改為「3+11」天的調查，當初立法院朝野黨團有共識，行政院須調查、提出報告，並交由立法院監督，是否有隱匿錯誤，他也在第一時間就支持。

針對萊克多巴胺豬肉進入校園的問題，林昶佐說，教育部在2020年底就要求國中小都要使用國產豬，事實上至今也沒有民眾吃到萊豬，這個罷免理由很荒謬。

媒體報導，無黨籍台北市議員鍾小平去年11月到選委會補送林昶佐罷免案連署書時受訪曾說，將罷昶連署的事達陣，希望帶伴手禮回娘家（國民黨）。（編輯：林興盟）1110105