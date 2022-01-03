林昶佐罷免案9日投票 17個投開票所有變動

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立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選委會表示，已開始配送投票通知單，將在6日以前送達民眾家中。（民眾提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月3日

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（中央社記者陳昱婷台北3日電）立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選委會表示，投票通知單將在6日以前送達民眾家中，提醒中正區9個投開票所、萬華區8個投開票所有異動，請依照通知單上的地點投票。

台北市第5選區無黨籍立委林昶佐罷免案9日投票，台北市選舉委員會副總幹事余淑𡝮向中央社記者表示，已經陸續在分送投票通知單，預計6日以前就會送到民眾家中。

余淑𡝮指出，選罷法較公投法嚴格，民眾若撕毀罷免票將處新台幣5千元到5萬元罰鍰；攜帶手機及其他攝影器材進入投票所處3萬元到30萬元罰鍰；將罷免票攜出場外處1年以下有期徒刑、拘役或科1萬5千元以下罰金。

若以攝影器材刺探投票人圈選罷免票內容，將處5年以下有期徒刑併科50萬元以下罰金；圈選後將罷免票圈選內容出示他人，處2年以下有期徒刑、拘役或科20萬元以下罰金。

余淑𡝮提醒，此次總共有218個投開票所，但由於投票日當天是週日，有些場地已有用途，所以中正區有9個所、萬華區8個所跟原本的地點不一樣，民眾記得根據投票通知單上記載的地點去投票。

余淑𡝮強調，將依照中選會規定做好選務工作，並以高規格防疫標準保護所有工作人員與投票民眾的安全，包含量額溫、消毒手部、劃設排隊動線、引導維持社交距離等，並設置發燒民眾專用的防疫遮屏，讓所有人都能安心投票。

余淑𡝮說，當天一定要帶身分證，最好帶通知單跟印章以加速領票流程，且依規定，領票時須查驗身分，因此會要求民眾脫下口罩，請民眾配合。

據台北市選舉委員會公告，林昶佐罷免案投票人人數為23萬5024人，包含萬華區15萬1184人及中正區21里8萬3840人。依此計算，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且多於不同意票。（編輯：方沛清）1110103