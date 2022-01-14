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林昶佐罷免案
新聞專題
林昶佐罷免案5/53

中選會公告 罷昶遭否決、林靜儀當選中二選區立委

2022/1/14 17:45（1/14 18:17 更新）
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中選會14日公告，第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選當選人為林靜儀（左2）。圖為9日林靜儀現身開票現場宣布當選。（中央社檔案照片）
中選會14日公告，第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選當選人為林靜儀（左2）。圖為9日林靜儀現身開票現場宣布當選。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北14日電）中選會今天公告，第10屆立法委員台北市第5選舉區的林昶佐罷免案，投票結果為否決；另外，第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選當選人為林靜儀。

中選會今天舉行委員會議，會後發布新聞稿指出，會中審定通過第10屆立法委員台中市第2選舉區缺額補選當選人為林靜儀，得票數8萬8752票，同步也公告當選人名單。

中選會指出，這次補選當選人的任期，將至第10屆立法委員任期屆滿日為止。立法院第10屆立法委員為109年1月11日選出，任期自109年2月1日至113年1月31日。

另外，中選會今天也審查林昶佐罷免案投票結果，投票人總數23萬5024人，投票人數9萬8549人，投票率41.93%，有效票9萬8153票，其中同意罷免票數5萬4813 票，不同意罷免票數4萬3340票，無效票396票。

中選會說，同意票數不足原選舉區選舉人總數1/4以上，該罷免案投票結果為否決，同步也公告罷免投票結果。

中選會指出，依公職人員選舉罷免法第92條第2項規定，罷免案否決者，在該被罷免人任期內，不得對其再為罷免案的提議。（編輯：謝佳珍）1110114

無黨籍立委林昶佐罷免案9日投開票，最終罷免案未過關，林昶佐晚間發表談話，感謝支持者讓他守住中正、萬華區。（中央社檔案照片）
無黨籍立委林昶佐罷免案9日投開票，最終罷免案未過關，林昶佐晚間發表談話，感謝支持者讓他守住中正、萬華區。（中央社檔案照片）
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