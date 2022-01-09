林昶佐罷免案未過牽動台北市長選戰 藍綠白都有隱憂

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無黨籍立委林昶佐罷免案未過關，但同意票多於不同意票；民進黨內對此表示，結果顯示泛綠在台北市經營要更努力才有辦法突破。圖為9日罷免開票。中央社記者張皓安攝 111年1月9日

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（中央社記者葉素萍、王承中台北9日電）無黨籍立委林昶佐罷免案未過關，不過，同意票多於不同意票；民進黨內認為，這結果顯示，泛綠在台北市經營要更努力，才有辦法突破；國民黨人士說，儘管藍營在北市的基本盤仍在，但黨中央未來恐更加弱化，黨內整合面臨挑戰。

相對於藍綠，民眾黨主席、台北市長柯文哲保持中立，但柯文哲母親在中二選區補選時，與國民黨侯選人顏寬恒的互動，引起爭議；對民眾黨未來在北市的選戰，恐增添變數。

台北市中正萬華立法委員林昶佐罷免案今天投票，投票結果顯示，雖然同意票多於不同意票，但未跨過門檻。

由於2022台北市長選戰年底即將登場，此役結果被視為觀察指標。國民黨除黨中央定調尊重地方外，熱門人選、立委蔣萬安也避開此一戰場。

反觀綠營全體動員，包括總統蔡英文、副總統賴清德等府院黨要角總動員，數度合體林昶佐催票，雖說最後挺過罷免，但同意票多於不同意票，且不同意票只有林昶佐勝選時的一半，顯現動員隱憂。

民進黨立委吳思瑤受訪表示，罷免制度被濫用，值得深思。罷免案一開始發動就是為了仇恨和報復，而投票結果確實反映，發動的一方有很強的仇恨值、投票動能較高；另一方雖然認為林昶佐適任、不應該罷免、不應該再戰，但投票動能沒那麼高。

吳思瑤認為，罷免案、搭配先前公投結果看，中正萬華及北市的結構還是藍略大於綠，泛綠在台北市的經營要更努力，才有辦法突破。

吳思瑤認為，罷免結果給民進黨的訊息是：對首都選舉，組織上要更花心力，要看清楚結構、要更努力突破同溫層、更徹底去做更細緻組織經營，必須回到基本功，強化基層組織戰；未來的台北市長選舉，不能只靠空戰、也不能只憑恃候選人的條件與聲量。

國民黨人士指出，由於公投失敗的教訓及罷免案領銜人、無黨籍台北市議員鍾小平的爭議，國民黨過去一直與林昶佐罷免案保持距離，僅地方黨部適度幫忙，除政治判斷令人質疑外，黨內整合也出現問題。

藍營地方人士表示，雖然此次罷免失敗，但在藍營未全面動員下，罷免案距離門檻只差一點，顯示藍營的基層實力仍在，以及民眾不滿意目前綠營執政的成績。

不過，面對公投以及今天兩場選戰的連敗，國民黨人士表示，朱立倫領導的黨中央未來恐更加弱化，如何在2022縣市長選戰整合黨內，將是嚴峻挑戰。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1110109