朱立倫：選舉失敗一肩扛起 民主制衡腳步不能停

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國民黨主席朱立倫（前中）10日在台南接受媒體聯訪時表示，對選舉的失敗或責難，他一肩扛起，但對未來要做的事，尤其是民主制衡，絕不能停下腳步。中央社記者楊思瑞攝 111年1月10日

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（中央社記者楊思瑞台南10日電）中國國民黨主席朱立倫今天到台南市全台祀典大天后宮參香，接受媒體聯訪時表示，對選舉的失敗或責難，他一肩扛起，但對未來要做的事，尤其是民主制衡，絕不能停下腳步。

朱立倫上午出席國民黨台南市黨部向全台祀典大天后宮商借會議室舉辦的黨籍民代座談會，會後到廟內參拜並接受媒體聯訪。

媒體詢問對昨天台中市第2選區立委補選、台北市第5選區立委罷免案投票結果的看法、及昨晚沒有出席記者會的原因。朱立倫說，對於任何失敗或責難，他一肩扛起，這次表現不如理想，要向所有支持者道歉，昨天他第一時間也打電話給候選人及很多黨公職，感謝大家的辛苦與努力。

朱立倫表示，對於未來要做的事，尤其是民主制衡，絕不能停下腳步，對這次表現不好的地方感到抱歉，未來會持續努力。2022年底有很重要的選舉，今天在台南的座談會都是在談應該怎麼做、怎麼努力，讓國民黨更好、更強。

他說，國民黨未來要爭取更多中間選民與年輕人認同，也要讓淺藍選民願意站出來，在最困難的台南、高雄等選區，不但要團結自己，也應結合不同黨派反對民進黨的力量，只有整合在一起，才有可能打敗有網軍又有媒體的民進黨。

朱立倫表示，國民黨有太多需要做的事情，只有透過在基層努力，一步一腳印，才有可能從谷底翻身，否則百廢待舉，每天沉浸在彼此互相的指責或攻擊，並不能解決問題。（編輯：郭諭儒）1110110