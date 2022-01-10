台中立委補選國民黨吞敗 江啟臣：與黨榮辱與共

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台中市第2選區立委補選落幕，國民黨候選人顏寬恒（前中）落敗，他10日在國民黨立委江啟臣（前右）陪同下，自霧峰開始車隊謝票。中央社記者趙麗妍攝 111年1月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中立委補選國民黨候選人顏寬恒敗選。立委江啟臣今天陪同謝票強調不讓前線戰士孤軍奮戰，而國民黨落敗，他身為黨員會榮辱與共；顏寬恒則感謝支持者相挺，只要鄉親需要他都會在。

台中第2選區立委補選落幕，國民黨候選人顏寬恒落敗，他今天在江啟臣的陪同下，自霧峰開始車隊謝票，他接受媒體聯訪表示，雖面對攻擊和困境，仍有8萬多名鄉親願意協助，感謝支持者相挺，未來他將在社福、青年工作盡一份心力，只要鄉親有需要，他隨時都在。

媒體問及，國民黨在立委補選落敗，朱立倫應該負責。江啟臣表示，他作為一個前主席，不做任何評論，但黨是大家的，身為黨員、黨籍立委，黨的成功失敗都榮辱與共，每個人都有自己該負的責任。

江啟臣說，國民黨作為在野黨應做好監督制衡，這是民主過程中民眾對在野黨的期待，無論輸贏都必須檢討、改進；作為在野黨，他們代表人民，沒有做好監督制衡，怎可能有機會執政，面臨挫折失敗，不要灰心氣餒，人民希望看到在野黨在民主過程裡，幫他們監督政府、制衡政府。

江啟臣指出，在野黨沒有懷憂喪志的權利，每一次選戰都必須歸零思考，革命沒有一次成功，勝敗乃兵家常事；未來，顏寬恒會繼續服務，「他在哪裡，我們也會在哪裡」，不能讓前線打仗戰士孤軍奮戰，未來的服務會一起承擔。（編輯：陳仁華）1110110