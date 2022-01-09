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台中立委補選
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台中立委補選9/87

藍：朱立倫承接罷免公投任務到此為止 啟動2022布局

2022/1/9 20:01（1/9 21:09 更新）
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對於台中立委補選、林昶佐罷免案雙輸，國民黨9日表示，將開始為2022選舉努力，全力以赴下架民進黨。圖為國民黨籍候選人顏寬恒（右2）9日承認敗選，他也恭喜民進黨籍候選人林靜儀勝選。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日
對於台中立委補選、林昶佐罷免案雙輸，國民黨9日表示，將開始為2022選舉努力，全力以赴下架民進黨。圖為國民黨籍候選人顏寬恒（右2）9日承認敗選，他也恭喜民進黨籍候選人林靜儀勝選。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日
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（中央社記者王承中台北9日電）台中立委補選、林昶佐罷免案雙輸，國民黨文傳會主委凌濤今天表示，朱立倫接任黨主席後，承接起罷免案、公投案及補選案都全力以赴、沒有缺席，任務到今天為止；全黨明天開始共同為2022選舉努力，下架民進黨，國民黨會全力以赴。

台中市第二選區立委補選今天開票結果出爐，最後由民進黨候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰，而國民黨候選人顏寬恒獲8萬912票敗選，投票率為58.26%。無黨籍立委林昶佐罷免案則未達罷免門檻。

國民黨文傳會主委凌濤晚間在國民黨中央黨部召開記者會表示，對於在地民意再度被國家機器所吞噬，國民黨感到難過、遺憾，但人民的怒吼已讓國家機器感到畏懼，民意在大選時將再次起身奮鬥，用選票下架鴨霸的執政黨。

凌濤指出，國民黨要不斷鞭策自己，努力前進。2022地方選舉的挑戰就在眼前，國民黨要加速提名作業，執政縣市必須連任，非執政縣市要派出強棒，黨中央會很快對外說明提名辦法；明天過後，2022地方選舉布局正式起跑，國民黨全黨要更加努力，爭取所有民眾認同。

凌濤指出，這幾次罷免、補選的高度政治對決，多次的政黨對決讓中間、淺藍選民厭倦，導致不願出來投票。面對2022選舉，國民黨必須要走自己該走的路，爭取中間光譜，爭取台灣大部分選民的支持。

對於黨主席朱立倫為何未出席記者會，凌濤表示，這次選舉都是在地選舉，國民黨一貫立場就是把舞台留給在地民眾，國民黨所扮演角色就是協助地方民意發聲。

凌濤指出，朱立倫在接任黨主席後，承接起罷免案、公投案及補選案，每一項都全力以赴，每一場輔選都沒有缺席，但是這些任務到今天為止；從明天開始，國民黨全黨就是共同為2022選舉努力，下架民進黨，國民黨會全力以赴。（編輯：林克倫）1110109

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