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台中立委補選17/87

顏寬恒再次敗選 學者：選民結構改變、房產說不清

2022/1/9 19:04（1/9 20:49 更新）
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台中第2選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒再度落敗。學者分析，派系催票力量已出現消退現象。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日
台中第2選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒再度落敗。學者分析，派系催票力量已出現消退現象。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9電）台中第2選區立委補選，國民黨候選人顏寬恒再度落敗。學者分析，因房地產等負面新聞未能說清楚，加上選民結構改變與地方派系連結不深，派系催票力量出現消退現象。

台中市第2選區立委補選今天開票結果出爐，最後由民進黨候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰，而國民黨候選人顏寬恒則獲8萬912票敗選，投票率為58.26%。

第10屆立委選舉，顏寬恒披國民黨戰袍出征台中第2選區，卻以5073票，敗給來自高雄的台灣基進候選人陳柏惟，爭取連任失敗。陳柏惟後因在立院表現以及發言屢遭質疑，上任1年多，選區民眾發起罷免，被以投票率51.72%，同意罷免7萬7899票，罷免成功，中選會依照選舉罷免法解職並辦理立委補選。

台中第2選區立委補選，民進黨推派白袍醫師林靜儀出征，國民黨則徵召在地子弟顏寬恒再戰。顏寬恒端出時任立委時的政績，父親顏清標助選時喊出「五代人生死在這」，強調在地化；林靜儀訴求正義力量，民進黨動員全黨輔選，猛攻顏家的房地產違建以及財產取得問題。

東海大學政治系教授沈有忠分析，顏清標以往競選立委時，得票數橫掃千軍、大獲全勝。2013年補選一戰，顏寬恒代父出征對戰民進黨籍台中市議員陳世凱，僅贏1138票，顏清標的經營是否能完全轉移給顏寬恒，已打了折扣，自此，藍綠差距都在幾千票內。

沈有忠指出，太陽花學運改變選民結構，也為地方派系帶來挑戰，2020年總統大選催高投票率，讓與在地沒有連結的陳柏惟也能險勝顏寬恒。台中第2選區選戰雖一如過往激烈，但在選民結構改變後，地方派系的催票能力也出現消退的現象。

他說，2020年立委選舉、2021年罷免、2022年立委補選，短時間內，顏家動員3次耗盡組織能量，加上民進黨猛攻顏家房地產違建問題，顏家未交代清楚，最後證明是違法狀況。顏家將面臨只剩下市議員經營的空間。

中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡指出，沙鹿、烏日地區外來人口，因沒有和在地連結的情感，民進黨傾全黨之力支持林靜儀而獲勝，但此戰不是林靜儀的個人輸贏，而是民進黨的全黨勝利。

東海大學政治系教授張峻豪認為，以往民進黨選戰主打黑金勢力，現提升為民主價值、社會正義等議題，訴諸年輕選民、中間選民的選票。

張峻豪指出，而台中海線地區相較其他地區發展緩慢，過往民眾將地方建設寄託在派系，但是當區域發展長期失衡，海線發展相較市區落後，民眾慢慢對派系失望，不再投票支持。（編輯：卞金峰）1110109

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