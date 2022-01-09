林靜儀立委補選勝出鞠躬感謝選民 陳柏惟同台泛淚

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（中央社記者蘇木春台中9日電）台中市第2選區立委補選，今天晚間由民進黨籍候選人林靜儀當選，她感謝各界支持並表示，這次選舉不是要滅絕哪一個勢力，而是要提醒面對民主的轉型，記得權力是人民的。

台中市第2選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）立委補選今天投票，下午4時投票結束後，支持者逐漸湧入林靜儀競選總部，在烏日區日出廣場設置的開票中心，隨著開票結果越趨明朗，支持者心情更加雀躍。

晚間6時林靜儀在競選團隊陪同下上台致謝，民眾高喊「加油、凍蒜」口號不絕於耳。競選總部主委林佳龍首先致詞時表示，這次選舉受到全國關注，很辛苦但也很有意義，這次補選關係台灣選舉品質的提升或沉淪。

林佳龍說，林靜儀順利當選，是大家一起促成寫下歷史一頁，最重要是能夠終止「惡罷」、選賢與能、還權於民。相信補選過後，林靜儀會更認真回報給選民，團隊都會做她的後盾，深耕基層、傾聽民意。

林靜儀準備致詞時，台下支持者大喊「林立委、凍蒜」，她先深深鞠躬感謝民眾支持，她表示，要先感謝前立委陳柏惟與曾經參選中二選區立委的市議員陳世凱，因為他們先打開打拚的勇氣，讓這個選區改變，陳柏惟之前當選，台灣基進的夥伴全心全力來打拚，陳柏惟卻被罷免，之後他們團隊還陪她參與補選，「辛苦了，各位愛台灣的年輕人。」

林靜儀也感謝民進黨中央與地方黨部，她表示，這是她第一次參選，時間還這麼短，這個選區還特別難選，感謝總統蔡英文、副總統賴清德與行政院長蘇貞昌，證明民進黨的團結，對支持者負責、給人民信心。還有志工、醫院同事及支持的團體幫忙及宣傳，感謝擔心她、幫忙她的每一個人。

（中央社製圖）

林靜儀表示，她要告訴對手國民黨候選人顏寬恒，這次選舉不是要滅絕哪一個勢力，而是要提醒面對民主的轉型，記得權力是人民的，希望對手可以感受民主轉型，跟上民主轉型的浪潮。中二選區值得尊敬、值得更好，大家一起為台灣的民主與地方發展，手牽手繼續努力。

立法院副院長蔡其昌表示，這次選舉不只是林靜儀的勝利，也是人民的勝利。陳柏惟很認真打拚，被罷免是不公不義的，這次選舉有很多人民看不下去的事情，大家用手中的選票改變，就從明天開始，每個政治人物都要戒慎恐懼、要傾聽人民的聲音。

競選總部總幹事陳柏惟準備致詞時，在場民眾大聲為他加油，陳柏惟也激動回應感謝台下支持者。他說，補選結果證明國民黨是報復性的罷免，林靜儀這次贏回來，代表勝利永遠是人民的，希望報復性的罷免可以告一段落。

陳柏惟指出，過去大家對中二選區都有不好的印象，但是顏寬恒連輸2次，代表人民都有智慧。他認為，這個選區幅員遼闊，從沙鹿一直到霧峰，作為一名立委來說非常辛苦，要設服務處讓民眾找到人，會將過去遇到的困難與成果交給林靜儀，大家需要不只是一個好立委，還要有好的團隊，給大家更好服務。

至於勝選的關鍵，林靜儀接受媒體聯訪時表示，陳柏惟被罷免後，鄉親有很多不捨，也發現國民黨操弄的罷免，釋出理由與資訊都非常不合理，「讓鄉親選擇再相信我們一次，再支持原來希望改革的力量。」

媒體提問，在顏寬恒票倉沙鹿區大勝的看法，林靜儀表示，她很不喜歡講票倉這種話，因為選民眼睛是雪亮的，選舉過程中，「我們最該做的事情是說服大家，為什麼我們值得支持？為什麼這個政策往這裡走？」這次雖然選舉時間很短，但各區選民都認同陳柏惟過去的認真努力，以及她過去立委任期有紮實做事。

至於進入立法院的規劃，林靜儀說，有可能還是會待在國防外交委員會，但不論是跟地方建設相關的內政或交通委員會，或是過去她較為熟悉的衛環委員會，應該都會有提案質詢的機會。（編輯：謝雅竹）1110109

台中市第2選區立委補選9日上午8時至下午4時投票，晚間開票結果出爐，民進黨籍候選人林靜儀（左2）現身開票現場宣布當選。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日