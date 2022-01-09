中二立委補選 林靜儀獲勝謝支持、顏寬恒承認敗選

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台中市第2選區立委補選9日晚間開票結果出爐，由民進黨籍候選人林靜儀以8萬8752票贏得選戰，林靜儀（右）與前立委陳柏惟（左）共同感謝選民支持。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市第2選區立委補選，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票當選，比對手多出7840票。林靜儀感謝各界支持，強調權力是人民的。顏寬恒承認敗選，他說自己是在地的孩子，心在這裡不曾離開。

台中市第2選區立委補選今天投票，天氣晴朗微涼，選民出來投票意願高，拉高補選投票率；但有幾個投開票所外，有人架設攝影機，甚至用咖啡紙杯內藏攝影機，警方獲報到場後都已勸離，是否違法則蒐證報請檢方認定。但大致投票秩序良好。

下午4時投票結束後，各投開票所陸續開票，林靜儀票數一路領先顏寬恒，開票結果，林靜儀以8萬8752票當選，比國民黨顏寬恒8萬912票還多出7840票。林靜儀5區得票數都贏過顏寬恒，而顏寬恒連自己的大本營沙鹿區的票倉也未能守住，以2萬1194票輸給林靜儀的2萬2025票。

林靜儀在得知勝選後在競選總部上台感謝各界支持並表示，這次選舉不是要滅絕哪一個勢力，而是要提醒面對民主的轉型，記得權力是人民的。

顏寬恒也在競選總部承認敗選，他向支持者感性喊話擦乾眼淚，他是在地的孩子，心在這裡不曾離開，「只要一通電話，我就會出現在你身邊」。

林靜儀以清新及專業形象，加上府院黨高層的全力加持，一掃去年立委陳柏惟罷免案的陰霾。有別罷免案中，陳柏惟只有在烏日區獲勝，林靜儀這次則在5區的得票數全都領先顏寬恒，最後以7840票的差距贏得這場選戰。

顏寬恒家族在地方長期經營，但在立委補選中，顏家南屯招待所及龍井豪宅被爆出有違建及占用國有土地，還有台中捷運藍線增設正英站附近有顏家土地等，都對顏寬恒選情產生負面影響。

民進黨候選人林靜儀9日在台中市第2選區立委補選以8萬8752票勝出，5區得票全贏。（中央社製圖）

學者分析，林靜儀能夠勝選，選民結構改變與外來人口等因素是關鍵，民進黨密集動員，也是很重要的因素。也有學者指出，因房地產等負面新聞未能說清楚，加上選民結構改變與地方派系連結不深，派系催票力量出現消退現象。

台中市第2選區立委補選共有5人參選，開票結果今天出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票領先國民黨顏寬恒的8萬912票，其中3名候選人未達門檻，沒收20萬元保證金。

台灣基進前立委陳柏惟上任1年多，遭選區民眾發起罷免，被以投票率51.72%，同意罷免7萬7899票，罷免成功，中選會依照選舉罷免法解職並辦理立委補選，民進黨及國民黨分別徵召前立委林靜儀及顏寬恒參選。

台中市選舉委員會指出，中二選區包括沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區及霧峰區等，總選舉人數為29萬5989人，共設258個投開票所，投票結果在下午5時55分出爐，投票率為58.26%；在得票率部分，林靜儀為51.83%，顏寬恒得票率為47.25%。

中二選區共有5名候選人，得票數分別為1號張炯春（台灣股票黨）337票、2號林金連（無黨籍）633票、3號李昇翰（無黨籍）617票、4號林靜儀（民主進步黨）8萬8752票、5號顏寬恒（中國國民黨）8萬912票。

中選會表示，由於張烱春、林金連、李昇翰等3人都未跨過領回保證金的得票門檻2萬9513票，3人在登記參選時繳交的20萬元保證金將被沒收。（編輯：卞金峰）1110109