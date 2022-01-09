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台中立委補選
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台中立委補選2/87

林靜儀台中第2選區立委補選5區全贏 8萬8752票勝選

2022/1/9 18:08（1/9 20:07 更新）
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民進黨候選人林靜儀9日在台中市第2選區立委補選以8萬8752票勝出，5區得票全贏。（中央社製圖）
民進黨候選人林靜儀9日在台中市第2選區立委補選以8萬8752票勝出，5區得票全贏。（中央社製圖）
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市第2選區立委補選今天開票結果出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票勝過國民黨顏寬恒的8萬912票，得票差距7840票，有別上次前立委陳柏惟的罷免案，林靜儀5區得票全贏。

台中市選舉委員會指出，中二選區包括沙鹿區、烏日區、大肚區、龍井區及霧峰區，總選舉人數為29萬5989人，共設258個投開票所，投票結果下午5時55分出爐，投票率為58.26%；得票率部分，林靜儀為51.83%，顏寬恒為47.25%。

中二選區共有5名候選人，得票數分別為1號張炯春（台灣股票黨）337票、2號林金連（無黨籍）633票、3號李昇翰（無黨籍）617票、4號林靜儀（民主進步黨）8萬8752票、5號顏寬恒（中國國民黨）8萬912票。

相較於去年10月23日的台灣基進立委陳柏惟罷免案，這次在選情緊繃下，藍綠陣營也積極動員，加上今天天氣不錯，立委補選投票率比罷免案的51.72%還高，達到58.26%。

林靜儀以清新及專業形象，加上府院黨高層的全力加持，一掃去年立委罷免案的陰霾。有別罷免案中，陳柏惟只有在烏日區獲勝，林靜儀這次則在5區的得票數全都領先顏寬恒，最後以7840票的差距贏得這場選戰。

顏寬恒家族在地方長期經營，但在立委補選中，顏家南屯招待所及龍井豪宅被爆出有違建及占用國有土地，還有台中捷運藍線增設正英站附近有顏家土地等，都對顏寬恒選情產生負面影響，顏家最後連自己的大本營沙鹿區都沒守住，以2萬1194票輸給林靜儀的2萬2025票。（編輯：唐聲揚）1110109

台中市第2選區立委補選9日投開票，民進黨籍候選人林靜儀（前左4）率領競選團隊晚間在開票現場宣布當選。中央社記者吳家昇攝　111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日投開票，民進黨籍候選人林靜儀（前左4）率領競選團隊晚間在開票現場宣布當選。中央社記者吳家昇攝　111年1月9日
台中市第2選區立委補選結果9日出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票勝出，5區得票全贏。圖為支持者在開票現場搖旗吶喊為林靜儀加油。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日
台中市第2選區立委補選結果9日出爐，民進黨候選人林靜儀以8萬8752票勝出，5區得票全贏。圖為支持者在開票現場搖旗吶喊為林靜儀加油。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日下午4時後開票，民進黨籍候選人林靜儀競選總部設立的開票現場湧入支持者，眾人搖旗吶喊，氣氛熱烈。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日下午4時後開票，民進黨籍候選人林靜儀競選總部設立的開票現場湧入支持者，眾人搖旗吶喊，氣氛熱烈。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日下午4時後開票，民進黨籍候選人林靜儀競選總部設立的開票現場湧入支持者，前立委陳柏惟（左）在現場與民眾合照。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日下午4時後開票，民進黨籍候選人林靜儀競選總部設立的開票現場湧入支持者，前立委陳柏惟（左）在現場與民眾合照。中央社記者吳家昇攝 111年1月9日
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