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台中立委補選
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台中立委補選4/87

台中立委補選顏寬恒恭喜林靜儀當選 強調會繼續打拚

2022/1/9 17:49（1/9 20:36 更新）
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台中市第2選區立委補選9日投開票，國民黨籍候選人顏寬恒（右2）承認敗選，並鞠躬感謝支持者及競選團隊一路相挺。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日投開票，國民黨籍候選人顏寬恒（右2）承認敗選，並鞠躬感謝支持者及競選團隊一路相挺。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日
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（中央社記者趙麗妍台中9日電）台中市第2選區立委補選國民黨候選人顏寬恒今天承認敗選，他向支持者感性喊話擦乾眼淚，他是在地的孩子，心在這裡不曾離開，「只要一通電話，我就會出現在你身邊」。

台灣基進前立委陳柏惟上任1年多，遭選區民眾發起罷免，被以投票率51.72%，同意罷免7萬7899票，罷免成功，中選會依照選舉罷免法解職並辦理立委補選，國民黨徵召前立委顏寬恒再戰第2選區。

台中市第2選區立委補選下午4時投票結束，許多支持者前往顏寬恒競選總部等待開票結果，顏寬恒在多個投開票所的票數，都落後民進黨候選人林靜儀，現場氣氛凝重。

傍晚5時30分許，顏寬恒在妹妹、台中市副議長顏莉敏陪同下現身競選總部，他除恭喜林靜儀勝選，三度鞠躬感謝支持者以及競選團隊一路相挺。

顏寬恒致詞表示，感謝好朋友的支持，他可能有服務不好、不周到的地方，所以民眾並未投票給他，未來他會更加認真、打拚。顏寬恒也感謝競選團隊，無論天氣好壞，陪伴他一步一腳印，大街小巷爭取鄉親的認同。

顏寬恒更向總統蔡英文喊話，他說，既然打贏這場選戰，就要更加愛護、疼惜鄉親，重視台中第2選區的地方建設，尤其是鄉親寄望最重的空氣污染問題，也希望林靜儀能夠為第2選區打拚、努力、服務，把第2選區變成快樂、健康的地方。

最後，顏寬恒感性向支持者說，希望大家擦乾眼淚，「看到你們這樣，我會更加不捨」，日後他會繼續努力，「你們需要我，我都在你們身邊」，明天一樣上班、讀書，日子一樣要過，但只要一通電話，他就會出現在身邊。

顏寬恒父親、大甲鎮瀾宮董事長顏清標在選前3天，因母親墳墓遭指涉違建，血壓飆高急診住院，顏清標因病缺席顏寬恒的選前之夜，今天經醫生評估病情穩定，下午4時30分出院，他並未現身顏寬恒競選總部。（編輯：謝雅竹）1110109

台中市第2選區立委補選9日投開票，國民黨籍候選人顏寬恒（右2）晚間出面承認敗選，他也恭喜民進黨籍候選人林靜儀勝選。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日
台中市第2選區立委補選9日投開票，國民黨籍候選人顏寬恒（右2）晚間出面承認敗選，他也恭喜民進黨籍候選人林靜儀勝選。中央社記者趙麗妍攝 111年1月9日
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