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台中立委補選1/64

台中第2選區立委補選即時開票 林靜儀顏寬恒誰勝出將揭曉

2022/1/8 16:27
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台中市第2選區立委補選9日舉行投開票，圖左為民進黨籍候選人林靜儀，右為國民黨籍候選人顏寬恒。（中央社檔案照片）
台中市第2選區立委補選9日舉行投開票，圖左為民進黨籍候選人林靜儀，右為國民黨籍候選人顏寬恒。（中央社檔案照片）
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（中央社網站）台中市第2選區立委補選有民進黨籍林靜儀、國民黨籍顏寬恒等5人參與角逐，1月9日上午8時至下午4時投票，投票截止後隨即進行開票。中央社引用台中市選舉委員會YouTube直播，給您最即時準確的開票結果。

影片來源：台中市選舉委員會

2020年台中市第2選區立委席次由台灣基進黨籍陳柏惟拿下，2021年10月23日陳柏惟被罷免，該選區必須補選立委。

陳柏惟罷免案投票率51.72%，同意罷免票數為7萬7899票，多於不同意罷免票數7萬3433票，且同意票數超過選舉人總數的1/4（73744票），陳柏惟成為史上首位被罷免的立委。

台中市第2選舉區範圍包括沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區。本次立委補選候選人及推薦政黨分別是：1號張烱春（台灣股票黨）、2號林金連（無黨籍）、3號李昇翰（無黨籍）、4號林靜儀（民主進步黨）、5號顏寬恒（中國國民黨）。（編輯：林廷軍）1110108

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