中捷藍線增設正英站惹議 顏寬恒：在地需求考量

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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市捷運藍線增設正英站，國民黨台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒家族被爆料在正英站附近有50筆土地，顏寬恒今天說，正英站是藍綠議員及在地里長基於在地需求考量的決議。

顏寬恒接受媒體聯訪時，針對在捷運藍線增設的正英站附近有土地一事指出，正英站是前台中市長林佳龍在任內沒做好，讓現任市長盧秀燕來完成，並將捷運做完善規劃，對方應該檢討自己才對，卻一再檢討別人。

顏寬恒表示，規劃正英站是為了在地需求考量，是所有藍綠議員及在地里長開過很多會，在會中努力爭取才達成決議，是地方民眾心願，林佳龍還當過市長，是對市政及地方不熟悉才說這種話。

對於外界質疑市府團隊護航顏家，市長盧秀燕今天在市政會議後被媒體問到時直說「謝謝」，還表示，個別的個案不會評論。至於捷運藍線增設正英站的問題，盧秀燕則指出，楊典忠（民進黨籍台中市議員）也有提案。

顏寬恒上午到沙鹿區玉皇殿參拜，「巧遇」也到廟中參拜的柯媽媽及柯爸爸（台北市長柯文哲的父母），大家一起參拜，顏寬恒還邀請柯媽媽與柯爸爸吃午餐。

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柯媽媽說，她沒事邀朋友出來逛逛，四處去廟裡拜拜，不認識顏寬恒，從電視看到顏寬恒覺得做人實實在在，也不會罵人，實實在在的人就會令人喜歡。柯媽媽還說，並不認識民進黨同選區候選人林靜儀，但林靜儀卻一直罵她兒子，兒子被亂罵，她很不捨，大家和氣生活，國家才會興旺。

對於南屯招待所及沙鹿豪宅被披露有違建及占用國有地，昨天國產署中區分署到兩處會勘，顏寬恒說，一切依法處理，南屯區已由弟弟顏仁賢出面，一切依法律規範。沙鹿區沒有接到通知，昨天國產署會勘時才沒人出面，一切依法進行。（編輯：陳仁華）1110104