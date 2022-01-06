顏寬恒：柯媽只是不捨我是被欺負的小孩

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）民眾黨主席柯文哲父母沙鹿玉皇殿參拜，巧遇國民黨台中立委補選候選人顏寬恒，事後卻遭網軍攻擊。顏寬恒今天表示，柯媽並沒說支持他，只是替他不捨，看到一個被欺負的小孩，因此受到指責「大可不必」。

台中市第2選區立委補選1月9日投票。柯文哲父母日前到沙鹿玉皇殿參拜，與顏寬恒巧遇，媒體問，顏寬恒與柯爸、柯媽用餐後，事後柯媽何瑞英卻在網路遭到攻擊。

顏寬恒今天在沙鹿競選總部接受媒體聯訪表示，柯媽到沙鹿玉皇殿參拜，不過就是長者生活的日常，他剛好也在沙鹿菜市場掃街，雙方巧遇一起用餐。

顏寬恒表示，當天柯媽也沒說支持他，柯媽只是說出林靜儀無端指控別人、政治追殺，這樣的行為是不被認可，因柯文哲也受到無端的攻擊，這只是「媽媽疼惜兒子」的心情，大家去指責柯媽沒有道理，「因我也遭受攻擊，她只是為我不捨，看到一個被欺負的小孩」。

顏寬恒指出，餐敘中，雙方分享柯文哲如何建設台北市，以及他為中二選區爭取的預算，讓這個選區變成人口增加的區域，也表示地方的建設與區域的發展和社會脈絡是連結的，「地方就是需要做事的民代」。

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選舉倒數，民進黨候選人林靜儀打出總統、副總統牌，對此，顏寬恒表示，總統是全國的總統，不是林靜儀的總統，他們一來必須交管，加上十多名立委、千名動員的民眾，可能就是多買一些便當、茶水，但對民眾生活造成的影響，他們一點也不在乎，且「總統、副總統同台很危險，有國安疑慮」。

媒體問，沙鹿區向上路山腳黃昏市場爆出涉及違建，顏寬恒表示，空地租給在地的社會底層辛苦勞工，依照法規申請搭建、營運，他們只是要做生意養家活口，「要政治追殺我，連這些人都不放過嗎？」（編輯：陳仁華）1110106