顏寬恒看板暗諷空降 林靜儀：「在地」不應只知圈地

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（中央社記者蘇木春台中6日電）國民黨籍台中市第2選區立委補選候選人顏寬恒，近日推出廣告看板暗指民進黨籍候選人林靜儀是「傘兵空降」。林靜儀今天表示，「在地」不應是只知哪裡有地可以重劃、圈地，這不是鄉親樂見的。

林靜儀今天前往大肚區萬興宮參拜，接著在國策顧問魏明谷、民進黨籍立委陳素月等人陪同下，登上掃街車隊，於大肚、龍井與沙鹿等區域拜票。

台中捷運藍線規劃增設正英站引發外界討論，台中市議會副議長顏莉敏，昨天在臉書（Facebook）發文表示她爭取中捷藍線正英站已經很久，林靜儀是在選前才提出坪頂站。

林靜儀接受媒體聯訪時表示，坪頂站是地方的需求，當地議員也爭取很久了，甚至坪頂站當時台中市政府也有送出計畫案。正英站的案子是顏莉敏先公布在臉書，後來市府才對外公佈，過程中並沒有辦法看到市府怎麼評估與處理，「後來為什麼要撤掉坪頂站、重新改成正英站？」規劃理由與專家會議紀錄應該公布，才能說服市民。

至於顏莉敏提到，正英站當初經過當地里長及藍綠議員連署爭取，駁斥圖利顏家的說法。林靜儀說，可見顏家的土地到處都長得出來，隨便走都能走到顏家的土地，所有的公共建設用的都是全台人民的納稅錢，設站的評估與規劃，「請台中市政府拿出當初的專業評估來給我們看」。

另外，顏寬恒近日推出看板稱選區「不是傘兵練習場」，暗指林靜儀與前立委陳柏惟是「傘兵空降」。林靜儀表示，如果這個「在地」，是只知道哪裡有地可以重劃、圈地，相信這樣的在地，不是鄉親樂見的，相信選民可以看出，誰可以真正為地方做事。（編輯：陳仁華）1110106